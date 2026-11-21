Laidos vedėja Kristina Rimienė su rašytoja susipažino dar prieš pasirodant filmo ekranizacijai. Perskaičiusi „Nuodą“, ji panoro sužinoti, kas yra moteris, taip drąsiai rašanti apie meilę, intymumą ir slapčiausius troškimus. Ilgainiui pažintis virto draugyste, o dabar abi moterys gali džiaugtis ir netikėtu romano pasiekimu.
„Jausmas tai siurrealus, jeigu atvirai. [...] Kai sulaukiau pirmo skambučio ir pasakė, kad galbūt norėtų daryti filmą pagal mano knygą. Toks visiškai netikėtas dalykas, nes ne tai, kad aš kažko ieškojau, kad siūlyčiau tą savo knygą, bet kreipėsi į mane“, – prisimins Ilona.
Anot jos, už šią galimybę pirmiausia reikia dėkoti skaitytojoms, kurių atsiliepimai padėjo romanui sulaukti dėmesio. Tačiau rašytoja nesutiks, kad knygos populiarumą lėmė vien erotinės scenos.
„Ne, tikrai manau, kad ne ta erotika sužavėjo. Aš sakyčiau, kad daugiau galbūt visa visuma, nes vis tiek tai yra kompleksinė istorija“, – tikins ji.
Nors šiandien Ilona yra trijų romanų autorė, kadaise net mintis ant pirmosios knygos viršelio užrašyti savo tikrąjį vardą kėlė nerimą. Juk meilės romanai, ypač kupini atvirų scenų, visuomenėje vis dar vertinami skeptiškai.
„O kaip buvo baisu rašyt savo pavardę ant knygos viršelio. Ne slapyvardžiu, o būtent savo pavardę, nes, nu, meilės romanas – jisai visuomenės nėra labai jau taip, būkim paprasti, bet teisingi, nėra labai jau gerbiamas literatūros žanras“, – prisipažins rašytoja.
Vis dėlto Ilona nusprendė nesislėpti. Ji įsitikinusi, kad meilės romanai suteikia moterims erdvę atpažinti save, savo išgyvenimus ir net slapčiausius norus.
„Aš rašau savo tikru vardu, man negėda, aš nesislepiu, aš tikiu šiuo žanru, nes tai yra moterų literatūra, skirta moterims“, – sakys ji.
O kaip gimsta scenos, kurios skaitytojoms neretai priverčia nurausti? Pasirodo, jas parašyti nėra taip paprasta, kaip gali atrodyti.
„Sunkiausiai galbūt jos ir rašosi“, – pripažins Ilona, pridurdama, kad kūryboje svarbiausia atsiriboti nuo aplinkinių vertinimo: „Svarbiausia atsiriboti ir negalvot, kas ką pasakys.“
Jau daugiau nei dešimtmetį Šveicarijoje gyvenanti dzūkaitė atskleis, kad būtent gimtinės ilgesys tapo vienu svarbiausių impulsų rašyti „Nuodą“. Romane atsirado ne tik lietuviški charakteriai, bet ir dzūkiška šnekta, kadaise pačiai autorei kėlusi kompleksų.
„Kai tos šalies trūksta, tai tau trūksta ir tų dialektų, ir visko tau ilgu“, – pasakos ji.
Į Šveicariją Iloną atvedė netikėta pažintis, prasidėjusi nuo vestuvinių kvietimų kūrimo. Vėliau sekė bendras verslas, naujas gyvenimo etapas ir pažintis su būsimu vyru šveicaru.
Būtent vyrą rašytoja vadins vienu svarbiausių savo palaikytojų. Tiesa, jų santuokoje yra ir komiškas paradoksas – nors vyras puikiai žino, kokias knygas ji kuria, pats jų neskaito.
„Aš kartais net pagalvoju, kad gal už tai man ir rašosi todėl, kad tas vyras neskaito mano knygų“, – juoksis Ilona.
Didžiulį įspūdį autorei paliko žinia, kad pagrindinę veikėją Elzę įkūnys Jurgita Jurkutė.
„Kai man pasakė, kad Jurgita vaidins Elzę, aš taip džiaugiausi. Aš nemoku papasakoti. Man čia buvo toks wow“, – prisimins ji.
Ilona kartu su Kristina turėjo progą dalyvauti ir filmo „Nuodas“ filmavime. Nors vasaros dieną komandai teko kęsti lietų bei šaltį, rašytoja prisipažins to beveik nepastebėjusi.
„Aš mačiau, kaip vyksta mano knygos ekranizacija. Tai vat tas jausmas turbūt buvo stipriausias ir man nei šalta buvo“, – pasakos ji.
Filmo „Nuodas“ žiūrovai galės išvysti TV3 eteryje sekmadienį, 19.30 val.
Floristinis desertas – moteriškumo simbolis iš gyvų gėlių
Šios savaitės floristinis desertas taip pat bus įkvėptas Ilonos kūrybos. Floristikos dizainerė Kristina Rimienė kurs neįprastą aksesuarą: improvizuotą vėduoklę iš gyvų gėlių.
„Iš tiesų ši technika floristikos dizainerių pasaulyje yra nenauja, naudojama, tačiau aš prisiruošiau sukurti būtent tokią vėduoklę, ko gero, pirmą kartą“, – pasakos Kristina.
Vėduoklės pagrindui ji panaudos putų polistirolo kamuoliuką, vilną, tvirtas floristines vielutes, aukso spalvos dekoratyvinę vielą ir siūlus. Karkasą papildys mediniais iešmeliais, o vėliau imsis kruopščiausios dalies – smulkių gėlių žiedų klijavimo.
Kompozicijoje atsiras alstromerijų, dekoratyvinių česnakų, zundų, gerberų, orchidėjų žiedų, anturio lapų bei ripsalio šakelių. Floristė taip pat atskleis, kodėl kuriant tokį aksesuarą svarbu ne tik spalvų deriniai, bet ir žiedų priklijavimo kampai, suteikiantys darbui erdviškumo.
„Šiam dizaino projektui kuo smulkesni žiedai, tuo yra geriau“, – patars ji.
Baigusi kūrinį, Kristina pabrėš simbolinę jo prasmę: „Vėduoklė – tai yra moteriškumo simbolis. Ir šiandien kalbėjome su Ilona Madeleine, rašytoja, kuri kuria romanus moterims. Tai ir šios dienos floristinis desertas yra skiriamas būtent jums, mielosios.“
Laida „Pasaulis pagal moteris“ – sekmadieniais 10 val. per TV3.