Butkutė su vyru Elegijumi praskleidė santykių šydą: gyvena kitokiu ritmu

Legendinė dainininkė atvira – jai plyšta širdis, kad jau tiek laiko reikia praleisti be scenos, be publikos, ką jau kalbėti apie tai, kad nė neaišku, kada ir vėl bus pirmieji koncertai. Vis dėlto nusiminti moteriai neleidžia jos antroji pusė, kuris savo idėjomis vis dar stebina ir pačią Džordaną.

Naujienų portalui tv3.lt pora atskleidė, kaip sekasi sutarti karantino metu ir kokie jų santykiai yra iš tikrųjų.

Kokie ateities planai sukasi galvoje?

Abu: Planuojame uždrausti koroną. Arba sukurti alternatyvią Lietuvą geresniame pasaulyje (Juokiasi). Planų norėtųsi turėti daug ir įvairių, bet kol kas mums sako – neturėkite jokių planų.

Džordana, kaip jums sekasi išgyventi šį laikotarpį be koncertų?

Džordana: Nuotaikos, aišku, ne pačios linksmiausios...

Galbūt per karantiną pamėgote naują veiklą? Susigalvojote naujų užsiėmimų, kai atsirado daugiau laisvo laiko?

Džordana: Anksčiau žiemą retai lįsdavau į lauką. Labiau saugodavausi, bijojau peršalti, nes vis koncertai, koncertai... O dabar, kai koncertų nėra, atsipalaidavau – išeinu ir vėsesniu oru pasivaikščioti, ir po pusnis pabraidyti. Namuose pasportuoju, pasileidžiu muziką ir pašoku. Paskaitau, serialus pažiūriu... Gyvenu kaip ir visi žmonės.

Ar pasikeitė jūsų poros santykiai per karantiną? Juk turime pavyzdžių, kai žmonės pavargsta nuo trinties namuose.

Džordana: Kažin, ar kas nors pasikeitė mūsų santykiuose...

Elegijus: Džordanos dienotvarkė mažai kuo pasikeitė, išskyrus tai, kad nereikia vykti į repeticijas ar ruoštis koncertams. O mano dienotvarkė išliko panaši. Be to, mes gyvename šiek tiek atvirkštiniu ritmu: kai aš keliuosi, ji eina miegoti. Mes neturime per daug laiko bambatriniui. Nėra taip, kad visą dieną sėdime ir žiūrime vienas į kitą.

Aišku, gelbėja ir tai, kad gyvename erdviuose namuose. Įsivaizduoju, kaip sunku tiems, kurių standartiniame bute – vietos nedaug, vyras su žmona ir keliais vaikais turi ja dalintis. Tada jau niekur tu nepasislėpsi, viskas sugrūsta. O mes dviese gyvename, kartais net susiskambiname, jei vienam pašaukus kitas neišgirsta. (Juokiasi.) Asmeninė erdvė šiek tiek saugo psichiką.

Galbūt kažką naujo atradote vienas kitame?

Elegijus: Ką Džordana atrado manyje, nežinau. Nuo pat pradžių nežinojau, ką ji ten manyje galėjo atrasti... (Juokiasi.) Ne, mūsų santykiams karantinas įtakos neturėjo.

Elegijau, kaip jaučiatės, negalėdamas keliauti po užsienį motociklu?

Elegijus: Sakyčiau, liūdnai. Bet tas „negali keliauti“ nėra visiškai tikslus. Anądien „Google“ parodė, kad praėjusiais metais aš sukoriau 47 000 kilometrų, iš jų motociklu – 31 000 km. Dviem ratais apvažiavau Slovakiją, Lenkiją, išmaišiau Lietuvą, daug kartų buvau Estijoje, Latvijoje, du kartus – Suomijoje, pervažiavau visą Norvegiją. Tai nebuvo kelionių požiūriu tušti metai.

Džordana: Tik kai Norvegijoje Elegijų „nudaužė“ ir lūžo koja, jis pristabdė savo atskalūno keliones. Na, o paskui netikėtai užkupo žiema.

O kaip jūs, Džordana, reaguojate į jo keliones ir tai, kad dėl tokių išvykų Elegijaus ilgą laiką nebūna šalia?

Džordana: Dabar jau normaliai reaguoju. Aišku, visokių emocijų kyla, bet pačią situaciją priimu ne taip dramatiškai, kaip anksčiau. Būdavo keista: mes visąlaik – kartu kartu, o tada kelionė – ir išsiskiri kelioms savaitėms. Ir pasiilgsti siaubingai, ir nerimauji, kokiomis bekelėmis jis ten važiuoja, ar viskas gerai. Bet aš tikrai negalėčiau būti priešiškai nusiteikusi, nes suprantu, kad tos kelionės motociklu Elegijui reiškia labai daug. Be to, jis man atveža kur nors Estijos šiaurėje nuskintą lauko gėlytę. Ar gali būti kas nors romantiškiau?

Koks jūsų sėkmingų santykių receptas, kai kartu ir gyvenate, ir dirbate? Kaip nesusipykti?

Abu: Visi žino, kad nėra jokio stebuklingo recepto. Tiesiog reikia mylėti, gerbti ir tausoti vienam kitą. Mylėti gali būti paprasčiau, o štai pagarba ir rūpestis – visų santykių pamatas.

TV3 televizija sausio mėnesį rodė išskirtinį filmą-koncertą „Labirintas“, kuriuo metu buvo pristatomas Džordanos Butkutės naujausių dainų albumas. Šis atominės energijos, muzikos ir kino lydynys nurauna stogą su visu ten buvusiu įsivaizdavimu, kaip galėtų atrodyti koncertinis filmas.

Visą filmą-koncertą galite pasižiūrėti straipsnio pradžioje.