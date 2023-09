Būsima vaiduoklio nuotaka – apie tai, kas vyksta jų miegamajame: „Jis neleidžia man atsipalaiduoti“

Būsima nuotaka šokiravo žiūrovus, kai prisipažino, kad seksas su jos sužadėtiniu „vaiduokliu“ yra geriausias, kokį ji kada nors yra turėjusi, skelbė dailystar.co.u.

Moteris teigė, kad jos sužadėtinis iš tikrųjų yra Viktorijos laikų kareivio vaiduoklis ir kad jai reikia tobulos suknelės, kuri užtikrintų, jog jis pasirodys jų didžiąją dieną.

Ji pasakė: „Kai pirmą kartą sutikau Eduardą, tiesiogine prasme rūpinausi savo reikalais. Buvo tikrai audringa naktis, ir aš tiesiog pajutau, kaip degina krūtinę, ir pagalvojau: „woah, kas čia per intensyvus, šiltas jausmas?“ Jis tarsi perbėgo per visą mano kūną ir išėjo per kojų pirštus“.

Ji atviravo, kad su dvasia turėjo geriausią seksą savo gyvenime.

„Jis yra Viktorijos laikų kareivis: jis toks gražus, jis šiek tiek maištininkas, aš tarsi jaučiuosi, kad ankstesniame gyvenime jis buvo beveik kaip roko žvaigždė, jis mane jaudina. Eduardas yra absoliutus svajonių žmogus, jis neleidžia man atsipalaiduoti, o to man ir reikia. <..> Kas nors gali kontroliuoti tavo kūną ir užvaldyti tavo kūną, tai tik jis“, – pridūrė ji.