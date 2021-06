Įrašu moteris sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

"Savaitgalio kelionė į Druskininkus mūsų šeimai vos netapo košmaru.

Šeštadienio vakarą atvykę į Snowkart Druskininkai, ant pėsčiųjų tako laukėme savo eilės pasivažinėti, kol mano sesės Ievos Gineikaitės ir mano vienerių metų sūnėno nepartrenkė pro aptvarus visu greičiu skriejęs kartingas. Tuo metu ėjau link jų ir jaučiau, kaip pro akis prabėga visas gyvenimas, matant mūsų mažąjį skriejant į priekį ir atsidūrusi tarp išvartytos „tvoros“ bei padangų...žodį TVORA parašiau tarp kabučių, nes tos vielos tikrai neatitiko savo reikšmės.

Esmė tame, kad buvome per 15 cm nuo dar vieno košmaro mūsų šeimoje, nes būtent tokiu atstumu po smūgio kartingas sustojo ir vaikas atsidūrė šalia jo, o ne po juo. Bet dabar netgi ne apie tai. Žinau, kad būna visokių spragų, ten kur jų neturėtų būti (pvz kartingų parko saugumo užtikrinime), tarkim viskas ok dėl to. Jei nenori spragų – realiai negali kelt kojos iš namų. BET DABAR APIE TAI KAIP ATSAKINGI ASMENYS TURĖTŲ ELGTIS PO TOKIO ĮVYKIO.

Arba...kaip neturėtų: *Dar neatvažiavus policijai ir greitąjai NETURĖTŲ sutvarkyti įvykio vietos ir toliau leisti žmonėms važinėtis, nes gi biznis nestoja. *Kartingų parko savininkas kalbant telefonu NETURĖTŲ įrodinėti, kad „viskas gerai su tom apsaugom“...jau neminint apie mandrą toną. Pati girdėjau, todėl atsakau už savo žodžius.

ŽMONĖS, KAS SU JUMIS NEGERAI?! Vaikas vos nežuvo! Aplinkui buvo pilna liudininkų, kurie matydami vaizdą nedelsiant kvietė greitąją! Kaip jūs sekančią dieną galite dirbti lyg niekur nieko? Prieš išvažiuojant atgal į Kauną, pravažiavome kartodromą, kuriame zujo mašinėlės...“apsaugos“ tos pačios...paskambinus ar galima atvykti pavažinėti, atsakė „taip, žinoma“ (pamaniau galbūt po vakar tikrina trasas dėl to veiksmas vyksta, bet pasirodo ne – ten buvo turistai)...paklausus apie praėjusios dienos įvykį ir papildomas saugumo priemones, atsakė „padarėme įvažiavimą kitoj pusėj, o su apsaugom viskas gerai, jos VEIKIA“. WHAT?

Dar kartą perklausiau, nes galvojau, kad man pasigirdo. P.s. Įvykis nutiko būtent prie įvažiavimo, tą supratau....beeeet kodėl jo pakeitimo vieta turi kažką keisti? Blogi atitvarai sudėti per visą trasą, o ne tik toje vietoje. Bet kur kitur gali įvykti taip pat.

Galima paklausti kodėl Snow Arena Druskininkai Snowkart bei Lietuvos policija nesureagavo į šią nelaimę? Nes buvo per mažai kraujo? Ar yra įprasta, kad žmonės tokiose situacijose tiesiog nekiša pirštų į Š ir tyliai džiaugiasi, kad nereikės organizuoti laidotuvių? Nebesvarbu ir tas atsiprašymas, oficialus ar ne (savininkas puikiai žinojo kaip mus rasti), BET KODĖL TAS KARTODROMAS VIS DAR VEIKIA?

Jokių išvadų/pakitimų jie nepadarę ir toliau vykdo veiklą! Kartingais kiekvieną dieną važinėja to nemokantys daryti asmenys (man pačiai būtų buvęs pirmas kartas) ir lengvai gali DAR KARTĄ sumaišyti stabdžio pedalą su gazu ir išlėkti pro visus Jūsų LABAI APSAUGANČIUS UŽTVARUS.

Gi toje vietoje gali stovėti kita mama su savo mažyliu... Jeigu kam kiltų klausimų ko mes tikėjomės, tai PAPRASTO ATSIPRAŠYMO, pasiteiravimo kaip vaiko būklė, bei patikinimo, kad peržiūrės visas saugumo įrangas ir užkirs kelią betkokiai panašiai nelaimei.

Pabaigai. Šioje istorijoje netinka sakiniai „tie vaikai visur laksto, nieko nemato“, nes mano sesuo nestovėjo nei ant važiuojamos dalies, nei prie tvoros. Jie buvo keli metrai nuo trasos apsauginiu tvorų. Nuoširdžiai, kai mačiau tą vaizdą galvojau, kad viskas, nes tokio smūgio suaugęs žmogus gali neatlaikyti.

Davidui bei Ieva baigėsi tik keliais nubrozdinimais...ačiū kažkam iš viršaus", – baisų įvykį prisiminė G. Gineikaitė.

Pasak moters, šokiravo ir pačios I. Burlinskaitės reakcija. Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su Indre Burlinskaite dėl komentaro.