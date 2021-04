Burlinskaitė išdavė puikios figūros paslaptį ir paneigė didžiausius mitus: svarbi viena taisyklė

Naujienų portalui tv3.lt I.Burlinskaitė atskleidė didžiausius mitus bei pasidalijo savo auksinėmis taisyklėmis.

Indrė džiaugėsi, kad karantino metu daugybė žmonių ėmė galvoti apie kitokį sportą, treniruotes namuose. „Viso karantino metu jaučiu padidėjusį klientų skaičių. Moterys turbūt daugiau laiko gali skirti sau. Jos pagalvoja apie savo mitybos įpročius, daug kam trūksta ir fizinio aktyvumo. Šiuo metu tikrai turiu nemažai moterų, kurioms reikalinga mano pagalba, konsultacijos. Labai dėl to džiaugiuosi – gal bent kažkur karantinas bus naudingas“, – šyptelėjo ji.

Anot jos, šylant orams noras pasirūpinti savimi visuomet didėja – pati Indrė irgi nėra išimtis: „Nors pati stengiuosi pasirūpinti ir savo mityba, ir savo savijauta ištisus metus, ir prieš atostogas, ir šiltuoju metu sezonu ir man atsiranda ypatinga motyvacija. Šįkart nutiko taip pat.“

Vis dėlto ne visi svajojantys pakeisti savo kūno linijas jau yra atradę jiems malonų ar tinkamą sportą. Anot I. Burlinskaitės, pradėti galima nuo mažiausių žingsnelių.

„Bet koks sportas ir bet koks fizinis aktyvumas yra gerai – nėra vienos geriausios sporto šakos, kaip ir nėra vieno geriausio pratimo ar maisto produkto. Svarbiausia surasti tai, kas tau patinka. Jei žmogus nežino nuo ko pradėti ir šalia neturi asmeninio trenerio, tai geras sportas būtų net išeiti greitai pasivaikščioti. 30 minučių spartesnio ėjimo į dieną jau būtų labai naudinga“, – sako ji.

Tikriausiai ne vienas yra susidūręs su situacija, kai svoris, kad ir kaip sportuotum ir sveikai maitintumeisi, nekrenta. Indrė paaiškino, kokios gali būti to priežastys: „Pati kartais iš moterų sulaukiu gana liūdnų žinučių, kad pradėjo sportuoti, bet svoris nekrinta. Ir dar priešingai – auga. Kiekvienas atvejis, žinoma, yra labai individualus, bet greičiausiai čia bus taip, kad kai pradedi sportuoti, suaktyvėja medžiagų apykaita ir valgyti norisi labiau. O jei moterys nežino, kaip taisyklingai valgyti ir sutramdyti tą savo apetititą, dažniausiai būna taip, kad ji persivalgo, viršija kalorijų kiekį ir svoris auga dėl to. Neužtenka vien tik sportuoti – mityba yra 70 procentų viso darbo. Sportuoti reikia ne tik sporto salėje – dirbti reikia ir virtuvėje.“

Anot trenerės, visur turi būti balansas: „Jei nori, kad tau svoris kristų, turi išeikvoti daugiau kalorijų, nei suvartoji. Jei nori svorį palaikyti – reikia suvartoti tik tiek, kiek tau reikalinga dienoje. Jei tą skaičiuką viršiji, automatiškai svoris gali padidėti.“

Pavasario laikotarpiu į savo mitybos racioną I. Burlinskaitė rekomenduoja įtraukti kuo daugiau daržovių: „Tą šiuo metu darome ir mes su Liudu. Stengiamės valgyti daugiau daržorvių, mažiau grūdinių produktų, mažiau angliavandenių. Vištiena, daržovės, žuvis ir kiaušiniai mūsų meniu yra pagrindas.“

Žinoma moteris tikina, kad valgyti galima viską. Anot jos, nėra nieko blogo, kol tai netampa blogu įpročiu. „Jei vieną dieną užsimanei bandelės ir ją suvalgysi tam norui numalšinti, nieko neatsitiks. Bet jei tą bandelę valgysi kiekvieną rytą ir tai taps įpročiu, be kurio nebegalėsi, tai virs blogiu. Viskas elementaru“, – sako ji.

Tiesa, nors galėtų atrodyti kitaip, ir pati Indrė su mylimuoju Liudu jokiam produktui ar patiekalui netaria griežto „ne“: „Mes kitą kartą suvalgome ir tą picą. Suvalgome ir pyrago gabalėlį, ir ne tik sveikuoliško – jei užsimanau tinginio, nuvažiuoju, nusiperku ir suvalgau. Bet taip būna labai retai. O visa mitybos bazė yra subalansuota, švari ir sveika. Bet esant norui kartais leidžiu paužkandžiauti ne tik sau, bet ir savo klientėms.“

Daugelį sportui atsidavusių žmonių šiais laikais galima pamatyti reklamuojančius ir proteino batonėlius. Anot žinomos moters, jų taip pat yra įvairiausių, tad į tai reikėtų atsižvelgti. „Reikėtų žiūrėti, kad juose būtų kuo mažiau cukraus. Kaip užkandis vietoje šokolado, jei kartais norisi kažko saldaus, tai tiks geriau nei bet koks kitas saldumynas. Bet tu negali to daryti be saiko. Taip pat tai neturėtų tapti blogu įpročiu – nereikėtų to daryti kiekvieną dieną“, – sako ji.

Prieš kiek daugiau, nei mėnesį, I. Burliskaitė su mylimuoju atostogavo užsienyje, lankėsi taip pasiilgtose sporto salėse. Ir nors šiuo metu treniruotės nebėra tokios intensyvios, moteris jau kuria planus pavasariui.

„Dar atšilus orams ketinu sportuoti lauke, nes man norisi to gryno oro. Man didesnis prioritetas yra tvarkingai valgyti – džiaugiuosi, kad su Liudu valgome gerai. Smagu, kad ir po atostogų grįžus gerai įstojome į savo mitybos vėžias. Atostogų metu priaugau gal pusantro kilogramo. Bet visa tai nukrito per savaitę ir dabar, man atrodo, sveriu dar mažiau, nei prieš atostogas“, – džiaugėsi ji.