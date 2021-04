Nepaisant to žinoma moteris džiaugėsi, kad būtent tai jai padėjo atsikratyti ir krūvos kompleksų.

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Mia – apie netikėtą pasiūlymą Anatolijui: jo reakcija privertė persigalvoti

Vis dėlto ne su visomis emocijomis šou metu susitvarkyti lengva – tą patiria ir kiti dalyviai. Praėjusią savaitę paaiškėjo, kad Mia ir Anatolijus surinko mažiausiai žiūrovų simpatijų. Tačiau patikslinus žiūrovų balsus su projektu teko atsisveikinti Anatolijui.

Tiesa, tik nedaugelis žinojo, kad išgirdusi, jog būtent jam teks palikti šou, Mia netgi pasiūlė vyrui su ja apsikeisti vietomis. Ir nors Mia tai darė iš geros širdies, kai kas vis dėlto privertė ją persigalvoti. Moteris neslėpė, kad tokios Anatolijaus reakcijos nesitikėjo.

„Dar nesibaigus šou aš jam užkulisiuose pasakiau, kad aš noriu su juo keistis vietomis. Bet jis ėmė ant manęs rėkti: „Tai nueik į sceną ir pasakyk, kad nori keistis“. Bet šou jau buvo pasibaigęs ir netgi nebebūčiau ėjusi – nebenorėjau, nes tokios reakcijos iš jo nesitikėjau“, – sakė Mia.

Paklausta, kas išvis paskatino ją duoti Anatolijui tokį pasiūlymą, Mia buvo atvira: „Man tiesiog jo labai pagailo, nes kai mes stovėjome dviese ties iškritimo riba, aš jo akyse mačiau ašaras. Buvo kaip gaila žmogaus, ir kaip atlikėjo… Pagalvojau, kad tikrai galėčiau su juo susikeisti vietomis, bet neišėjo.“

Vis dėlto ir pati Mia nebeslepia – po praėjusio sekmadienio ji galvoja, kad kiekvienas sekmadienis „Didžiajame šou burbule“ jai gali būti paskutinis.

„Man beprotiškai patinka tai, ką aš darau scenoje, man beprotiškai patinka dainuoti, o net jei ir nepatinka, po to pradeda patikti. Tikrai nieko nefeikinu – aš čia tikrai esu tik dėl tų sekmadieninių šou, tik dėl to pasiruošimo. Tikrai negyvenčiau čia vien tik dėl to, kad gyvenčiau, valgyčiau ir miegočiau… Aš turiu kitokį tikslą. Kiekvieną sekmadienį, pasibaigus šou, aš jau laukiu kito sekadienio. Man tas pasirodymas yra kažkas tokio – tie visi žmonėms, profesionalų komanda… Man taip gera su jais dirbti – tokio kaifo seniai nejaučiau“, – atviravo ji.

REKLAMA

Daugelis galėtų pagalvoti, kad Mia – tiesiog sukurta kameroms, tačiau kai ką įveikti užduotimi tapo ir jai.

„Pradžia buvo labai sudėtinga, o dabar galiu pasakyti, kad apsipratau. Dabar nebesapnuoju – suvokiu, kas vyksta. Jau nebejaučiu ir mus nuolat filmuojančių kamerų. Pirmos dvi savaitės man buvo baisios ir aš realiai nežinojau, kas su manimi vyksta. Aš viduje jaučiau labai didžiulį stresą. Esu 20 metų scenoje, prie kamerų esu pripratusi, ir, net galėčiau sakyti, kad man jų reikia, bet ne kasdien – ne naktį, kai tu miegi, atsikeli ryte susivėlusi, eini į tualetą ar vonią“, – sakė ji.

Tiesa, dabar viskas tarsi apsivertė aukštyn kojomis. „Dar vienas geras dalykas, kad aš čia atsikračiau krūvos savo kompleksų. Anksčiau visuomet stebėdavau, ar tik nesišiaušia plaukai, ar ten dar kas nors. O dabar aš ryte atsikeliu ir galiu be makiažo vaikščioti po savo kambarį. Nebėra tokio poreikio puoštis, ruoštis, nes filmuoja kamera. Juk ir kiekvieną dieną nesėdi taip, lyg tave filmuotų“, – šypsojosi ji.

Visą pokalbį su Mia ir kitais „Didžiojo šou burbulo“ dalyviais galite pamatyti peržiūrėję vaizdo įrašą straipsnio pradžioje.