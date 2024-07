Bryanas Adamsas: 9 didžiausi hitai

Vienos daugiausiai įrašų pasaulyje pardavusios roko žvaigždės koncertą pradės lietuvių grupė „Sisters On Wire“.

Iki Bryano Adamso koncerto Lietuvoje likus vos vienai dienai kviečiame prisiminti devynis didžiausius jo hitus.

Bilietus į Bryano Adamso gastrolių „So Happy It Hurts Tour“ koncertą Vilniaus Kalnų parke galima įsigyti visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete.

1983 m. sausį žinomas prodiuseris Bruce'as Fairbairnas paprašė Bryano Adamso ir jo bendražygio Jimo Vallance'o sukurti dainą grupei „Blue Öyster Cult“.

Jų sukurta originali dainos „Run To You“ versija nepadarė įspūdžio nei grupei, nei pačiam Bryanui Adamsui, todėl jos buvo atsisakyta.

REKLAMA

REKLAMA

Kai Bryanui Adamsui prireikė dar vienos dainos 1984 m. albumui „Reckless“, jis išsitraukė „Run To You“ ir šį kartą visi, įskaitant albumo prodiuserį Bobą Clearmountainą, liko sužavėti.

REKLAMA

Ši daina tapo pagrindiniu albumo singlu ir didžiausiu Bryano Adamso hitu, užėmusiu 6 vietą „Billboard Hot 100“ singlų sąraše.

Nors ankstesnis albumas „Cuts Like A Knife“ turėjo tris hitus ir tapo platininiu, albumas „Reckless“ pagimdė šešis hitus („Heaven“ tapo Nr. 1) ir pavertė Bryaną Adamsą superžvaigžde – Amerikoje albumo buvo parduota daugiau nei 5 mln. kopijų, o visame pasaulyje, kaip pranešama, dar 7 mln.

Bryan Adams – „Run To You“

„Heaven“ - tai yra 1983 m. įrašyta kanadiečių dainininko ir dainų autoriaus Bryano Adamso daina, kurią jis sukūrė su Jimu Vallance'u.

REKLAMA

REKLAMA

Tas metais atilikėjas buvo pakviestas pradėti amerikiečių roko grupės „Journey“ koncertines gastroles.

Manoma, kad jų metu Bryanas Adamsas ir sukūrė šią dainą, kiek primenančią „Journey“ hitą „Faithfully“.

Beje, „Heaven“ buvo įrašyta kartu su „Journey“ būgnininku Steve’u Smithu.

Pirmą kartą publika „Heaven“ išgirdo tų 1983-ųjų metų kino filmo „A Night In Heaven“ garso takelyje, o vėliau, 1984 m., daina buvo įtraukta į Bryano Adamso albumą

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Reckless“. 1985 m. birželį, praėjus daugiau nei pusantrų metų nuo pirmojo dainos pasirodymo, daina Jungtinėse Amerikos Valstijose tapo hitu Nr. 1

Bryan Adams – „Heaven“

„Summer Of '69“ yra viena garsiausių kanadiečių dainininko Bryano Adamso dainų iš jo ketvirtojo albumo „Reckless“, kurią rokeris parašė kartu su dainų autoriumi Jimu Vallance'u. „Summer Of '69“ prodiusavo žinomas prodiuseris Bobas Clearmountainas.

REKLAMA

„Summer Of '69“ buvo išleista 1985 m. birželį ir tapo ketvirtuoju singlu iš albumo „Reckless“. Tai viena dažniausiai Kanados radijo stočių eteryje transliuojama daina, tapusi Bryano Adamso vizitine kortele visame pasaulyje.

Bryan Adams – „Summer Of ‘69“

Praėjusio šimtmečio dešimtąjį dešimtmetį Bryanas Adamsas pradėjo išleisdamas albumą „Waking Up The Neighbours“ (1991 m.), kuriame buvo baladė „(Everything I Do) I Do It For You“ – filmo „Robinas Hudas: vagių karalius“ pagrindinė daina.

REKLAMA

Sėkmingiausia Bryano Adamso daina tapusio singlo visame pasaulyje buvo parduota daugiau nei 15 mln. kopijų.

Šis kūrinys net 16 savaičių karaliavo Jungtinės Karalystės perkamiausių singlų sąraše ir hitu Nr. 1 tapo 19-oje pasaulio šalių.

Dainos pagrindu tapo kompozitoriaus Michaelo Kameno filmui „Robinas Hudas: vagių karalius“ sukurta meilės tema „Maid Marian“.

Teigiama, kad Bryanas Adamsas ir prodiusris Robertas Johnas„Mutt“ Lange’as dainą parašė vos per 45 minutes.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Sėkmingiausią Bryano Adamso dainą ir vieną geriausiai parduodamų visų laikų singlų „(Everything I Do) I Do It For You“ perdainavo šimtai dainininkų ir atlikėjų visame pasaulyje.

Bryan Adams – „(Everything I Do) I Do It For You“

„Can't Stop This Thing We Started“ yra kanadiečių dainininko ir dainų autoriaus Bryano Adamso daina, kurią jis parašė su prodiuseriu Robertu Johnu „Mutt“ Lange'u. 1991 m. rugsėjo mėnesį išleistas singlas tapo antruoju hitu iš šeštojo Bryano Adamso studijinio albumo „Waking Up The Neighbours“ (1991 m.).

REKLAMA

Vienas didžiausių Bryano Adamso hitų „Grammy“ ceremonijoje buvo pristatytas dviems apdovanojimams.

Bryan Adams – „Can't Stop This Thing We Started“

Naująjį tūkstantmetį Bryanas Adamsas pradėjo kartu su kompozitoriumi Hansu Zimmeriu įrašydamas animacinio filmo „Simarono žirgas“ (2002 m.) garso takelį.

Devintąjį studijinį albumą, kurį išpopuliarino hitas „Here I Am“, atlikėjas įdainavo ne tik angliškai, bet ir prancūzų kalba.

REKLAMA

Dainos „Here I Am“ vaizdo klipą atlikėjo komanda turėjo nufilmuoti vos per šešias dienas, nes prostatyti jį turėjo kartu su filmo „Simarono žirgas“ premjera.

Bryan Adams – „Here I Am“

„Please Forgive Me“ yra Kanados roko muzikanto Bryano Adamso daina, singlu išleista 1993 m. spalį. Tai buvo vienintelis naujas kūrinys, patekęs į atlikėjo pirmąjį didžiausių hitų kompiliacinį albumą „So Far So Good“.

Didesniu nei 3 mln. tiražu pasaulyje parduotas singlas tapo vienu sėkmingiausių Bryano Adamso hitų nuo 1991 m. išleisto „(Everything I Do) I Do It For You“ laikų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Bryan Adams – „Please Forgive Me“

„Have You Ever Really Love A Woman?“ – tai dar viena klasikinė kanadiečių muzikanto Bryano Adamso, kompozitoriaus Michaelo Kameno ir prodiuserio Roberto Johno„Mutt“ Lange'o parašyta daina, kuri buvo įrašyta 1995 m. kino filmui „Don Juan DeMarco“.

Šiame filme pagrindinius vaidmenis atliko garsioji kino legenda Marlonas Brando ir aktoriai Johnny Deppas bei Faye Dunaway.

Ši melodija yra dažnai filme skambėjęs muzikinis motyvas, o pati daina jame skamba net tris kartus: dukart ją dainuoja kiti atlikėjai ispanų kalba, o baigiantis filmui ją atlieka ir pats Bryanas Adamsas.

REKLAMA

Bryanas Adamsas savo dainos versiją įrašė kartu su garsiuoju flamenko gitaristu Paco De Lucia.

Bryan Adams – „Have You Ever Really Loved A Woman?“

„When You're Gone“ – tai dar vienas kanadiečių muzikanto Bryano Adamso hitas, įrašytas su anglų popgrupės „Spice Girls“ dainininke Melanie C.

Dainą Bryanas Adamsas sukūrė su Eliotu Kenedžiu, o ją prodiusavo garsusis Bobas Rockas, bendradarbiavęs su „Metallica“, „Mötley Crüe“, „Bon Jovi“, „Aerosmith“, „The Offspring“ ir daugeliu kitų muzikos žvaigždžių.

REKLAMA

Šis singlas buvo išleistas 1998 m. lapkričio 30 d. ir tapo antruoju hitu iš atlikėjo aštuntojo studijinio albumo „On A Day Like Today“.

2005 m. pristatydamas geriausių hitų rinkinį „Anthology, Bryanas Adamsas įrašė naują dainos „When You're Gone“ versiją su Kanados ir JAV aktore Pamela Anderson.

Bryan Adams – „When You're Gone“ (su Melanie C)

Liepos 9-ąją dieną Vilniaus Kalnų parke vyksiantį Bryano Adamso pasaulinių gastrolių „So Happy It Hurts Tour“ koncertą pristato didžiausias Baltijos šalių koncertų rengėjas „Live Nation Lietuva“.