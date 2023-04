Britney Spears vaizdo įrašas išsklaidė gerbėjų abejones: viena detalė išdavė viską

41 metų B. Spears, dažnai vadinama „popmuzikos princese“, pastaraisiais metais išreiškė užuojautą princesei, rašo dailymail.co.uk.

Be to, ji dažnai buvo lyginama su karališkąja dama dėl jų abiejų problemiško kelio visuomenės akyse. O kai kurie gerbėjai mano, kad atlikėja jaučia ypatingą ryšį su 1997 m. tragiškai žuvusia britų karalaite.

Šeštadienį paaiškėjo, kad šios spėlionės yra teisingos, kai B. Spears socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbė keistą vaizdo įrašą, kuriame ji šoka namuose priešais įrėmintą Dianos portretą.

Pasipuošusi rožine mini suknele, akiniais nuo saulės ir baltais bateliais, amerikiečių muzikantė šoko pagal kultinį Cyndi Lauper kūrinį „Girls Just Wanna Have Fun“. Akylesni gerbėjai pastebėjo, kad fone, dideliame ovalo formos rėme, ryškiai matomas Dianos atvaizdas.

REKLAMA

REKLAMA

Vienas iš jų tviteryje parašė: „Mano šiandienos nuotaika – įrėminta princesės Dianos nuotrauka Britney Spears namuose“.

„Britney Spears yra princesės Dianos garbintoja, tai taip tikra iš jos pusės“, – pridūrė kitas.

REKLAMA

Nenuostabu, kad Britney mato Dianos, kurios gyvenimą dėmesio centre taip pat temdė intensyvi kova su paparaciais, giminingą sielą.

2009 m. „Vanity Fair“ rašytojas Steve'as Dennisas parašė straipsnį „Dianos ir Britney ryšys“, kuriame rašė: „Daugeliu atžvilgių tai dvi moterys, kurių šlovė jas užvaldė ir apibrėžė jų gyvenimus, o jos pačios liko prarastos kaip žmonės.“

Abi moterys taip pat turėjo bendrą garsų draugą serą Eltoną Džoną.

2021 m. gegužės mėn. socialiniame tinkle "Instagram“ B. Spears, regis, laiku atidavė pagarbą Dianai po to, kai vėl buvo kritikuojamas 1995 m. BBC laidos "Panorama“ interviu, kuriame, kaip teigiama, pažeidžiamu jos gyvenimo laikotarpiu buvo pasinaudota mirusia princese.

REKLAMA

REKLAMA

„Ji niekada nenorėjo būti karaliene“, – rašė Britney savo 29,9 mln. sekėjų šalia klasikinės Dianos nuotraukos.

„Ji norėjo būti žmonių širdis! Ji buvo daugiau nei klasė... ji buvo tiesiog geniali - nuo to, kaip kalbėjo, iki to, kaip auklėjo savo vaikus. Jos esmė - visiškai nesuvokti savo galios! 750 milijonų žmonių stebėjo jos vedybas per televiziją! Ji visuomet bus prisimenama kaip viena nuostabiausių iki šiol gyvenusių moterų“, – rašė Britney.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kaip ir Dianai, kuriai mirus buvo 36-eri, taip ir B. Spears, jos neramus gyvenimas tapo televizijos BBC kasdienybe, kuri likus kelioms savaitėms iki B. Spears posto išleido prieštaringai vertinamą dokumentinį filmą „Mūšis už Britney: gerbėjai, pinigai ir globa“ (The Battle For Britney: Fans, Cash and a Conservatorship).

Tuo metu Britney atskirame „Instagram" įraše šį dokumentinį filmą pavadino „veidmainišku“.