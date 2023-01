Beveik savaitę trunkančios aktoriaus paieškos – bevaisės: nerimą kelia iš telefono gauti signalai

J. Sandsas, išgarsėjęs Helenos Bonham Carter personažo mylimojo vaidmeniu 1985 metų filme „Kambarys su vaizdu“ (Room with a View), beveik prieš savaitę dingo ant 3 000 metrų aukščio San Antonijaus kalno, esančio netoli Los Andželo.

San Bernardino šerifo įstaigos pareigūnai jo ieškoti pradėjo po to, kai penktadienio vakarą buvo sukeltas aliarmas.

Pasak jų, visą savaitgalį buvo gaunami signalai iš aktoriaus mobiliojo telefono, galintys padėti nustatyti jo buvimo vietą, tačiau paieškos ant žemės ir iš oro buvo bevaisės.

Didžiojoje Kalifornijos dalyje jau kelios savaitės iškrenta labai daug kritulių, įskaitant gausų sniegą kalnų grandinėse.

„Dėl lavinų pavojaus ir prastų trasos sąlygų antžeminės komandos šeštadienio vakarą buvo atitrauktos nuo kalno“, – ketvirtadienį pranešė San Bernardino šerifo departamentas.

„Tačiau paieška tęsiama sraigtasparniais ir dronais, kai tik leidžia oro sąlygos. Papildomos paieškos ant žemės bus suplanuotos, kai pagerės orai ir bus saugu mūsų gelbėtojų komandoms“, – pridūrė departamentas.

65 metų J. Sandsas yra patyręs keliautojas, anksčiau sakęs, kad jaučiasi laimingiausias „šalia kalno viršūnės nuostabų šaltą rytą“.

XX amžiaus dešimtojo dešimtmečio pradžioje jis žygiavo Andų kalnų masyve ir pateko į audrą šešių kilometrų aukštyje.

San Antonijaus kalnas yra aukščiausia Šventojo Gabrieliaus kalnų viršukalnė ir populiari Los Andželo gyventojų kelionių kryptis, tačiau dėl pastarojo meto orų jis tapo klastingas.

Šerifo departamento paieškos ir gelbėjimo komandos per pastarąsias kelias savaites dalyvavo daugiau nei dešimtyje misijų ant šio kalno.

Pranešama, kad žuvo mažiausiai du žmonės, o viena moteris nuo apledėjusio šlaito nuslydo daugiau nei 200 metrų, sakoma pranešimuose.

Jorkšyre, šiaurės Anglijoje užaugęs J. Sandsas į Los Andželą persikėlė po to, kai suvaidino „Kambaryje su vaizdu“.

J. Sandsas taip pat vaidino 1989 metų filme „Raganius“ (Warlock) ir 1998 metų „Operos vaiduoklio“ (The Phantom of the Opera) ekranizacijoje.