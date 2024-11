Besilaukianti mitybos specialistė Agnė jau žino, kokį vardą duos kūdikiui: atskleidė visiems

„Ar viskas bus gerai man ir mažylei, pergyvenau po įvykių, kuriuos išgyvenau prieš aštuonis su puse metų. Tuomet gana sunkiai į pasaulį atkeliavo mano vyresnėlis. Nors sakoma, kad pirmasis gimdymas yra sudėtingesnis dėl nėštukės nepatyrimo, man yra atvirkščiai – dabar žinau rizikas“, – atvirai savo emocijomis dalinasi būsima mama rašoma pranešime spaudai.

Gali būti sunku

Visai neseniai ji vakarais pradėjo klausytis įrašo, kuriame kalbama apie lengvą ir sėkmingą gimdymą.

Toks būdas susitvarkyti su neramiomis mintimis pašnekovei yra ne naujiena – A.Katinauskienė pasakoja hipnoterapiją atradusi prieš pustrečių metų. Tuomet ji tikėjosi nugalėti kitą, visuomenėje dažną – skrydžių baimę bei panikos atakas.

„Tai mane vargino nuolat – panikos atakos prasidėdavo be priežasties, netikėčiausiu metu. Be to, dažnai tekdavo skraidyti į užsienį pas vyrą Rolandą. Nors neturėjau jokios neigiamos patirties, susijusios su orlaiviais, mane kelionėse visuomet lydėdavo nerimas. Labai norėjau nebeišgyventi neigiamų jausmų ir, pasidomėjusi hipnoterapija, nebeabejojau, jog ji gali man padėti“, – sako mitybos specialistė.

Išklausiusi visą kursą A. Katinauskienė tikina ir oro uostuose, ir lėktuvuose besijaučianti saugi, o panikos atakų nebeišgyvenanti.

„Mintys yra labai galingas įrankis. Suvaldyti jas tikrai yra sunku – reikia būti stipriai, turėti įgūdžių, priminti sau, kad baimes susikuriame patys. Todėl profesionalo pagalba yra nepamainomas įrankis“, – sako žinoma moteris.

Ją žavi tai, kad norint spręsti daug kam pasitaikančias situacijas, nereikia kontaktuoti su hipnoterapeutu – užtenka rasti sau patinkantį specialistą ir klausytis jo įrašytų bendrų hipnozių.

Hipnozė nuramino

Tekstą lengvam gimdymui pagal vienos garsiausių pasaulyje hipnoterapeutės Marisos Peer RTT mokyklos metodiką jai paruošė Vilma Elatroush.

Įsigilinusi į šią, Lietuvoje dar mažai kam pažįstamą, sritį A. Katinauskienė sakė tikinti, jog ji gali padėti spręsti daugybę iššūkių bei padėti pasiekti ilgalaikių pokyčių.

„Tuo, ką išmėginau pati – nuo individualios konsultacijos iki plačiai visuomenei pritaikytų hipnoterapijų, tvirtai tikiu, nes žinau, kaip tai veikia. Paskutinėmis nėštumo dienomis kas vakarą klausydama Vilmos balso jaučiuosi ramesnė. Kol to nedariau, net košmarus sapnuodavau, prisimindavau sunkų pirmąjį gimdymą“, – sako pašnekovė.

Būsima mama skaičiuoja 39–ąją laukimo savaitę, todėl į gimdymo namus Panevėžyje jai gali prireikti važiuoti bet kurią akimirką.

Aštuonių su puse metų sūnų Adą auginanti moteris žino, jog šįkart į pasaulį atkeliaus mergytė. Jai jau išrinktas ir Adrijos vardas.

Abu nėštumai, pasak A. Katinauskienės, buvo gana lengvi. Tik, pirmojo metu, dar nedirbdama mitybos srityje, ji valgė kitaip bei priaugo daugiau svorio. Tiesa, abu laukimo laikotarpius sieja šis tas bendro – Agnė negali atsisakyti patiekalų iš bulvių.

Besilaukiančioms mamos specialistė pataria nepamiršti balanso, bet ir nevengti palepinti savęs. Taip pat, jos nuomone, nėščiosioms svarbu yra sveika mityba bei aktyvus gyvenimo būdas.

Miegoti nereikės

Hipnoterapeutė V. Elatroush pasakojo, jog besikreipiantys į ją žmonės nori įvairiausių pokyčių – siekia rasti tobulą darbą, sukurti sėkmingą šeimą, įveikti neįprasčiausias baimes, kontroliuoti svorį, atskleisti savo talentus, išspręsti bendravimo problemas ir t.t.

Nėščiosios, anot jos, pagal M. Peer gali išgyventi net dvylika skirtingų fobijų, susijusių su jų padėtimi. Gimdymo baimė – viena iš dažniausių.

„Moterys bijo, kad skausmas bus nepakeliamas ir neištveriamas, arba ekstremaliais atvejais, kad jos arba kūdikis gali mirti. Tai, ko jos iš tikrųjų bijo, yra kontrolės praradimas“, – paaiškina V. Elatroush.

RTT hipnoterapiją ji pasirinko, todėl, kad tai vienintelis pašnekovei žinomas įrankis, galintis padėti geriau nei bet kokia kita mokslu patvirtinta terapija.

„Asmeninės sesijos metu surandama bet kokios problemos atsiradimo priežastis ir ji pašalinama. Ta priežastis yra ribojantis įsitikinimas, kilęs dažniausiai vaikystėje, kuris susiformuoja dėl tam tikrų patirtų arba nepatirtų emocijų. Po sesijos belieka suformuoti naujus įsitikinimus ir tai daroma asmeninės hipnozės pagalba“, – pasakoja specialistė.

Būtent šią hipnoterapijos formą buvo labai lengva pasirinkti, nes ji, pasak V. Elatroush, yra laiko išmėginta ir moksliškai patvirtinta.

„Jos išradėja Marisa Peer su RTT dirba jau daugiau nei 35 metus. Ir tai yra metodas labai artimas mano asmenybės tipui, nes vertinu viską, kas yra laiko patikrinta, saugu, pokyčius įtakoja gana greitai ir gerai“, – įžvalgomis dalinasi pašnekovė.

Ji pastebi, kad hipnozės gali būti bendros, įrašomos iš anksto ir tinkančios daugeliui bei individualios, sprendžiančios konkrečiam žmogui aktualų klausimą.

Anot jos, dauguma žmonių klaidingai mano, kad hipnoterapijos metu jie bus užmigdyti.

„Jie nerimauja, kad hipnoterapeutas per tą laiką įdiegs nepageidaujamas mintis, privers elgtis netinkamai. Yra bijančių ir nepabuti. Tai yra visiškas mitas, nes iš miegančio kliento nėra jokios naudos nei man, nei jam. Man svarbu pasiekti rezultatą, o klientui pasveikti, todėl susivienijame ir dirbame kartu. Viso proceso metu žmogus būna sąmoningas, budrus ir viską prisimena“, – sako V. Elatroush.

Nuotoliu klientus konsultuojanti lietuvė, dabar gyvenanti Švedijoje, sako pati ne kartą pajutusi hipnozės poveikį.

„Neimanoma tapti RTT hipnoterapeute be praktikos, o praktikavomės mokykloje daug, todėl buvau ne kartą hipnotizuota savo kolegų. Tik patyręs pats visą procesą, gali suprasti kokio gilumo ir efektyvumo yra šis įrankis. Išsklaidžiau savo pačios praeities debesis, atsistačiau visų pirma savo savivertę, pasitikėjimą savimi, nugalėjau viešojo kalbėjimo baimę, egzistencinės kaltės jausmą. Trumpai tariant – tapau tokiu žmogumi, kuriuo labai gera būti“, – patikina V. Elatroush.

Pašnekovė nuolat klauso pačios kurtas hipnozes skirtingomis temomis. Jos visos turi vieną bendrą savybę – giliai atpalaiduoja ir formuoja pasąmonėje teisingus įsitikinimus, ko pasekoje gyvenimo kokybė gerėja.

„Žinodama, kokiu principu veikia mūsų protas, formuoju kasdienybę kontroliuodama savo mintis, nes tai yra vienintelis dalykas, kurį iš tiesų mes ir galime kontroliuoti“, – neabejoja V. Elatroush.