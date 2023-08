Besilaukianti Kourtney Kardashian įsiamžino seksualioje fotosesijoje: įvertino ir mylimasis

K. Kardashian socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbė keletą naujų nuotraukų, kuriose ji demonstruoja savo nėščiosios pilvuką.

Moteris gerbėjams parodė ne vieną kadrą – ji buvo užfiksuota plaukiojanti namų baseine, pozuojanti ant laiptų.

Realybės šou „Keeping Up With The Kardashian“ žvaigždė, besimėgaudama diena prie baseino, buvo apsirengusi ryškiai raudonu bikiniu.

Publikuodama žavias nuotraukas ji išreiškė džiaugsmą, kad laukiasi ketvirtojo vaiko.

„Auginti tave manyje, mano sūnau, yra didžiausia palaima, garbė ir džiaugsmas“ – rašė televizijos žvaigždė.

REKLAMA

REKLAMA

Tiesa, šis prierašas patiko ne visiems. Moters gerbėjai po nuotraukų karusele ėmė komentuoti, jog turint keturis vaikus nederėtų taip rašyti. Kiti K. Kardashian ėmė ginti, teigdami, kad moteris džiaugiasi pastojusi, kai šiame kelyje teko išbandyti net ir dirbtinį apvaisinimą.

REKLAMA

Komentaruose ji sulaukė daugybės reakcijų, komplimentų negailėjo ir mylimasis T. Barkeris.

„Pati gražiausia“, – rašė vyras.

Primename, kad K. Kardashian ir T. Barkeris buvo ilgamečiai draugai, kol 2021 m. sausį paskelbė pradėję susitikinėti.

Tų pačių metų spalį jie susižadėjo.

Surengę neoficialią vestuvių ceremoniją Las Vegase 2022 m. balandį, pora teisiškai susituokė 2022 m. gegužės 15 d. Santa Barbaroje, Kalifornijoje.

Vėliau jie surengė didelę ceremoniją, kurioje dalyvavo ir Kardashian šeima.