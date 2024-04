Bejausmę namų šeimininkę „Interesų zonoje“ Sandrai Hüller suvaidinti padėjo nuosavas šuo

Vokiečių aktorė Sandra Hüller šiandien stebi dviejų naujausių savo filmų triumfą – ir abiejuose demonstruoja atkaklaus darbo ir išskirtinių vaidmenų subrandintą savo talentą.

„Kino pavasaris“ pristatė abu – ir „Kryčio anatomiją“ (Anatomy of a Fall), ir „Interesų zoną“ (The Zone of Interest), kuriame S. Hüller kuria gražiu gyvenimu besidžiaugiančios Aušvico koncentracijos stovyklos komendanto Rudolfo Hösso žmonos Hedwigos vaidmenį. Abu filmai šiuo metu rodomi Lietuvos kino teatruose.

Filmo anonsas:

Kelias į sėkmę

Zūlyje, Tiuringijos žemėje gimusiai aktorei S. Hüller šį mėnesį sukaks 46-ri – rodosi, būtent dabar ji išgyvena geriausius savo laikus. Nors gal jie – dar priešakyje?

Paauglystėje prisijungusi prie dramos būrelio, vėliau Berlyne aktorystės meną studijavusi moteris 2006 m. debiutavo tėvynainio Hans-Christian Schmidt filme „Requiem“, už kurį buvo įvertinta geriausios aktorės apdovanojimų 56-ajame Berlyno kino festivalyje, o vėliau sėkmingai dirbo vokiečių teatro scenoje.

2013 metais aktorė sulaukė dar vieno svarbaus pripažinimo – už vaidmenį Maren Ade komedijoje „Toni Erdmann“ jai įteikta Europos kino apdovanojimų statulėlė, tiesa, tik pirmoji sąraše.

Dar kartą šis apdovanojimas S. Hüller įteiktas už vaidmenį jau pažįstamos režisierės Justine Triet „Kryčio anatomijai“ – už jį vokietė taip pat nominuota „Oskarui“ ir BAFTA statulėlei.

Britiškuosiuose kino apdovanojimuose moteris nominuota ir geriausios antrojo plano aktorės apdovanojimui už „Interesų zoną“, o europietiškuose… kovojo pati su savimi. Nors, kaip teigia viena gerbiamiausių ir tuo pačiu geidžiamiausių savo kartos atstovių Vokietijoje, konkurencijos mene apskritai nesupranta.

Nepatogus vaidmuo

Vokietė, kalbėdama su „The Guardian“, neslepia, kad nenorėjo apsiimti jai pasiūlyto vaidmens. „Mačiau per daug savo tėvynainių, vaidinančių naces banaliose istorinėsė dramose – be to, manęs nežavi smurtas ir žiaurumas.“

Ji neslepia esanti itin psichologiška aktorė, bet šiuo atveju nesigilino į nacių nusikaltėlės psichologiją, taip pat nenorėjo apie šią moterį rinkti jokios išsamesnės informacijos.

Nors aktoriai, įsikūrę name netoli muziejumi virtusios Aušvico koncentracijos stovyklos, nebuvo trikdomi filme skambančio garso, už kurį komandai įteiktas „Oskaras“, o ir lokacija buvo neoriginali (tikrajame Hössų name gyvena kita šeima), filmavimas visiems buvo sudėtingas iššūkis.

Siekdamas autentiškumo režisierius kameras suslėpė, tad procesas priminė realybės šou.

Tiesa, pavyko pasikviesti pagalbos „iš šalies“ – Hössų šeimos augintinį filme vaidina tikras S. Hüller šuo.

Įdomu, kad filme „Kryčio anatomija“, kuriame S. Hüller sukūrė pagrindinį vyro žūtimi apkaltintos rašytojos vaidmenį, ji stengėsi su režisiere Justine Triet išsiaiškinti, kalta yra, ar ne, mat paprastai kuria iš empatijos jausmo.

Istoriniai faktai aiškiai rodo, kad Hedwiga Höss gerai žinojo, ką „darbe“, kuris yra už jos puoselėjamo sodo tvoros, veikia jos vyras.

Aktorės manymu, ši moteris tiesiog niekada atidžiai nepažvelgė į savo vidų.

Taigi, tarptautinių apdovanojimų lietumi apipilta „Interesų zona“ – filmas apie nežinojimo fenomeną, kuris įvairių šalių visuomenėms būdingas ir šiandien.

„Esame linkę išjungti pačią įvairiausią informaciją, galinčią trukdyti ramiai gyventi. Deja, tai yra taip lengva…“ – sakė ji latvių kino kritikei Ditai Rietumai interviu, kuris publikuotas žurnale „Kino raksti“.

Būtent suvokimas, apie ką iš tiesų yra šis filmas, nulėmė, kad ji priėmė režisieriaus Jonathano Glazerio iššūkį.

JAV studijos A24 pristatomą filmą Baltijos šalyse platina „Kino Pavasaris Distribution“.

„Interesų zona“ rodoma Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Gargždų, Visagino, Anykščių, Ukmergės, Pasvalio, Utenos ir Tauragės kino teatruose ir salėse.