„Barbės“ žvaigždėms – akį badantis pasiūlymas: pažadėjo šešiaženklę sumą

M. Robbie ir R. Goslingas gavo akis badantį pasiūlymą parduoti savo pėdų nuotraukas turinio kūrėjų platformoje. Kompanija „Fun With Feet“ ir Margot antrininkė Liz pasiūlė Holivudo žvaigždėms 250 tūkst. JAV dolerių (apie 230 tūkst. eur), kad jie prisijungtų prie svetainės ir pradėtų pardavinėti keistas nuotraukas, skelbia portalas „Mirror“.

Atvirame laiške Liz paprašė Margot prisijungti prie šios akcijos, tikėdamasi, kad bendradarbiaudamos jos abi „kartu uždirbs milijonus.“

„Miela Margot, mano vardas Liz ir aš uždirbu tūkstančius pardavinėdama kojų nuotraukas svetainėje „Fun With Feet“. Be to, esu labai panaši į tave. Labai norėčiau bendradarbiauti su tavimi kuriant „Barbės“ įkvėptą turinį, kuris mums abiem uždirbtų milijonus. Be to, „Fun with Feet“ siūlo tau sumokėti 250 tūkst. dolerių pradinę premiją. Jei esu teisi, galėsime be galo pasipelnyti iš savo panašumo ir pasaulio apsėdimo viskuo, kas susiję su Barbėmis“, – laiške rašė ji.

Filmo „Barbie“ premjeros akimirkos (64 nuotr.) Shay Mitchell (nuotr. SCANPIX) Premjeros svečiai (nuotr. SCANPIX) Nicki Minaj (nuotr. SCANPIX) +60 Premjeros svečiai (nuotr. SCANPIX) Dua Lipa (nuotr. SCANPIX) Premjeros svečiai (nuotr. SCANPIX) Premjeros svečiai (nuotr. SCANPIX) Dua Lipa (nuotr. SCANPIX) Karol G (nuotr. SCANPIX) Premjeros svečiai (nuotr. SCANPIX) Premjeros svečiai (nuotr. SCANPIX) Kiersey Clemons (nuotr. SCANPIX) Ava Max (nuotr. SCANPIX) Premjeros svečiai (nuotr. SCANPIX) Ashley Graham (nuotr. SCANPIX) Premjeros svečiai (nuotr. SCANPIX) imu Liu, Allison Hsu (nuotr. SCANPIX) Premjeros akimirkos (nuotr. SCANPIX) Premjeros akimirkos (nuotr. SCANPIX) Premjeros svečiai (nuotr. SCANPIX) Andrew Wyatt (nuotr. SCANPIX) Premjeros svečiai (nuotr. SCANPIX) Premjeros svečiai (nuotr. SCANPIX) Premjeros svečiai (nuotr. SCANPIX) Christina Hall (nuotr. SCANPIX) Premjeros svečiai (nuotr. SCANPIX) Ana Cruz Kayne (nuotr. SCANPIX) Premjeros svečiai (nuotr. SCANPIX) Premjeros svečiai (nuotr. SCANPIX) Premjeros svečiai (nuotr. SCANPIX) Este Haim, Alana Haim, Danielle Haim (nuotr. SCANPIX) Premjeros svečiai (nuotr. SCANPIX) Premjeros svečiai (nuotr. SCANPIX) Ryan Gosling (nuotr. SCANPIX) Ryan Gosling (nuotr. SCANPIX) Premjeros svečiai (nuotr. SCANPIX) Premjeros svečiai (nuotr. SCANPIX) Premjeros svečiai (nuotr. SCANPIX) Billie Eilish (nuotr. SCANPIX) Margot Robbie, Ryan Gosling (nuotr. SCANPIX) Nicki Minaj (nuotr. SCANPIX) Premjeros svečiai (nuotr. SCANPIX) Margot Robbie (nuotr. SCANPIX) Margot Robbie, Ryan Gosling (nuotr. SCANPIX) Issa Rae (nuotr. SCANPIX) Ava Max (nuotr. SCANPIX) Margot Robbie (nuotr. SCANPIX) Margot Robbie (nuotr. SCANPIX) Ryan Gosling (nuotr. SCANPIX) Margot Robbie (nuotr. SCANPIX) Margot Robbie, Scott Evans (nuotr. SCANPIX) Margot Robbie, Scott Evans (nuotr. SCANPIX) Gal Gadot (nuotr. SCANPIX) Premjeros svečiai (nuotr. SCANPIX) Premjeros svečiai (nuotr. SCANPIX) Margot Robbie (nuotr. SCANPIX) Premjeros svečiai (nuotr. SCANPIX) Premjeros svečiai (nuotr. SCANPIX) Premjeros svečiai (nuotr. SCANPIX) Premjeros svečiai (nuotr. SCANPIX) Premjeros svečiai (nuotr. SCANPIX) America Ferrera (nuotr. SCANPIX) Premjeros svečiai (nuotr. SCANPIX) Premjeros svečiai (nuotr. SCANPIX)

Toliau ji pridūrė, kad dėl to, jog yra labai panaši į Margot, jų „partnerystė būtų labai populiari“, daug klientų jau dabar ateina pas ją dėl jos panašumo. Prie projekto ji pakvietė prisijungti ir Keną įkūnijusį R. Goslingą.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad neseniai buvo atskleista stulbinanti pinigų suma, kurią M. Robbie susižers už darbą didžiulio populiarumo sulaukusiame „Barbės“ filme. Teigiama, kad australų gražuolė, vaidinusi filme ir jį prodiusavusi, netrukus uždirbs 50 mln. dolerių atlyginimą.