TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Aurimui Valujavičiui atlikta operacija: „Nesekit mano pavyzdžiu“

2025-10-11 10:48 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-11 10:48

Keliautojas Aurimas Valujavičius neseniai gulėsi ant operacinio stalo. Vyras pasakojo, kad ilgą laiką nesiryžo šiam žingsniui.

Aurimas Valujavičius (tv3.lt fotomontažas)
24

Keliautojas Aurimas Valujavičius neseniai gulėsi ant operacinio stalo. Vyras pasakojo, kad ilgą laiką nesiryžo šiam žingsniui.

4

Socialiniame tinkle jis paviešino, kaip atrodo po operacijos ir paragino visus rūpintis sveikata.

Aurimas Valujavičius baigė savo kelionę per Atlanto vandenyną
(24 nuotr.)
(24 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Aurimas Valujavičius baigė savo kelionę per Atlanto vandenyną

Gulėsi ant operacinio stalo

Aurimas Valujavičius apie atliktą operaciją paskelbė instagrame: „Seniai dėjau postą. Tai va. Turėjau tokia votį/vidinę cista apie 4 metus, ir vis neprisiruošiau operacijai. Šis spuogas, perkeliavo Atlantą, buvo Everesto viršūnėje, Akonkagvoje, Ojos del Salado ir turbūt apkeliavo Indoneziją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žodžiu, biški pasaulio matė, gal net per daug. Tai operacija ilgai netruko, dabar turiu pjūvį 4cm su šešiomis siūlėmis ir tiek. Tuoj užgis. Nesekit mano pavyzdžiu, tikrinkitės sveikatą dažniau ir prižiūrėkit save. Peace. P.s. sakė dar gyvensiu.“

 

