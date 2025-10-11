Aurimui Valujavičiui atlikta operacija: „Nesekit mano pavyzdžiu“

Socialiniame tinkle jis paviešino, kaip atrodo po operacijos ir paragino visus rūpintis sveikata.
Gulėsi ant operacinio stalo
Aurimas Valujavičius apie atliktą operaciją paskelbė instagrame: „Seniai dėjau postą. Tai va. Turėjau tokia votį/vidinę cista apie 4 metus, ir vis neprisiruošiau operacijai. Šis spuogas, perkeliavo Atlantą, buvo Everesto viršūnėje, Akonkagvoje, Ojos del Salado ir turbūt apkeliavo Indoneziją.
Žodžiu, biški pasaulio matė, gal net per daug. Tai operacija ilgai netruko, dabar turiu pjūvį 4cm su šešiomis siūlėmis ir tiek. Tuoj užgis. Nesekit mano pavyzdžiu, tikrinkitės sveikatą dažniau ir prižiūrėkit save. Peace. P.s. sakė dar gyvensiu.“
