Atviras Šeduikytės interviu – apie neigiamą energiją bei skyrybas: rado būdą, kaip įveikti sunkumus

Naujienų portalui tv3.lt moteris atviravo, kad parašyti šią knygą ją paskatino skaudus etapas jos gyvenime.

Pasak moters, karantinas padėjo jai atrasti daugiau laiko knygos rašymui: „Manau, kad jeigu ir nebūtų buvusio karantino, tuomet mano gyvenimas būtų susidėliojęs panašiai, nes aš buvau viena prieš prasidedant jam ir aš turėjau išmokti būti su savimi. Susirasti sau reikalingus atsakymus bei parašyti knygą.

Ją parašiau drauge su psichologu. Ši knyga yra karantino kūdikis. Reikėjo surasti būdą, kaip išleisti susikaupusią neigiamą energiją ir atsakyti į kylančius klausimus po vieno reikšmingo įvykio mano gyvenime – skyrybų. Labai džiaugiuosi, kad ją parašiau su Gintaru Valentinu Šmatavičiumi. Jis yra mano psichologas.“

J. Šeduikytė įsitikinusi, kad būtent psichologai gali padėti sunkiu gyvenimo momentu. Žmonėms privalu suprasti, kad jie nėra vieni.

„Viena iš knygoje parašytų žinučių – kad žmonės nebijotų kreiptis. Kiek žinau, kad dabar antplūdis pas psichologus yra didesnis. Jie tikrai mums gali padėti. Nesvarbu, ar yra karantinas, ar ne. Karantinas tik sustiprina emocijas, kurios kyla į viršų. Manau, kad geriausia yra kreiptis pas specialistą, nes tada esi ne vienas“, – sakė moteris.

Nepaisant to, kad karantino metu yra sustabdytas pramogų sektorius ir žmonės negali eiti pasiklausyti gyvai pasirodymų, tačiau J. Šeduikytė organizavo virtualius koncertus: „Kurti muziką šiuo momentu man yra sunku, tačiau jau yra sukurti 3-4 kūriniai. Tiesa, aš nebuvau dabar likusi be darbo. Negaliu skųstis, kad buvau be darbo. Buvo mano pasirodymo transliacija į Ameriką. Buvau pradėjusi ciklą – groti ir dainuoti iš balkono. Turėjau koncertą Šv. Kotrynos bažnyčioje, kurioje nebuvo žmonių. Tačiau tikrai labai pasiilgau tų gyvų koncertų, publikos.“

Dainininkė mano, kad svarbu kiekvienam atlikėjui atrasti dar vieną sferą, kurioje galėtų save realizuoti: „Labai užjaučiu tuos žmonės, kurie pasirinko gyvenime vienintelį kelią – muziką. Linkiu, kad jie neužsiciklintų ties tik muzika ir rastų laiko tam, kam vis anksčiau jo trūkdavo.“

Atlikėja šiuo metu ruošią 2-ąją savo knygą bei dėliojasi vasaros koncertų grafiką: „Po truputį dėlioju koncertus, kurie tikiuosi, kad įvyks vasarą. Taip pat rašau 2-ąją knygą. Turiu vaiką, bėgioju rytais ir labai laukiu, kada atsidarys baseinai.“