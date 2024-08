Atskleistos karaliaus Karolio III ir karalienės Camillos santuokos problemos

Karalius Charlesas ir karalienė Camilla yra labai panašūs į paprastą sutuoktinių porą, kurioje kasdien netrūksta problemų ir ginčų.

Pasak Camillos sesers Annabelle Elliott, abu sutuoktiniai yra absoliučios priešingybės ir dažnai susipyksta dėl miegojimo prie atvirų langų, rašoma Jauns.lv.

Ištraukoje iš Roberto Hardmano knygos „Charles III: New King. New Court. The Inside Story“ atskleidžiama, kad šis nedidelis ginčas yra nuolatinis nesutarimų šaltinis, o Karolis paprastai pasiekia savo.

Kalbėdamas apie karališkosios poros nuolatinę kovą dėl langų, autorius cituoja Anabelos žodžius: „Tai nuolatinė kova. Jis juos atidaro. Ji tuoj po to ateis ir jį uždarys.“

„Todėl namuose dažnai girdime: „O, mieloji, tu uždarai langą“, „Taip, aš tai padariau, nes mes visi sušalome“, – tęsė Anabella. Camillos sesuo atskleidė, kad monarchė paprastai laimi šiame fronte.

Annabella Elliott gimė 1949 m. vasario 2 d. kaip Sonya Annabella Shand. Ji žinoma ne tik kaip interjero dizainerė, bet ir kaip prekiautoja antikvariniais daiktais.

Ji yra jaunesnioji karalienės Camillos sesuo. Karoliui III įžengus į sostą, Anabelė buvo paskirta vyriausiąja karališkųjų valdų interjero dizainere.

Gerokai anksčiau, 2011 m., Anabelė pelnė pripažinimą už darbą atnaujinant viešbutį „Bovey Castle Hotel“ Devone.

Šis viešbutis įtrauktas į Auksinį sąrašą kaip viena geriausių vietų apsistoti pasaulyje.

2014 m. laikraštis „The Daily Telegraph“ Annabellai Elliott skyrė penktąją vietą įtakingiausių pasaulio interjero dizainerių moterų sąraše.