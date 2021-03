Atskleistas naujasis „Didžiojo šou burbulas“ dalyvis: tai ypatingai pritrenkė vieną projekto senbuvę

Taip pat šiandien atskleistas ir paslaptyje laikytas žmogus, kuris jau nuo šio vakaro papildys „Didžiojo šou burbulas“ dalyvių gretas.

„Didžojo šou burbulas“ vedėjai Mindaugas Rainys ir Mindaugas Stasiulis paskelbė, kad tai – Augustinas Paulionis-Auggi. Įdomu tai, kad apie jo pasirodymą šou neįtarė net ir jo žmona Violeta DaQueen. Moteris pripažino, kad vyras paskutines dienas jai sakė, kad neturi laiko ir yra užsiėmęs. O iš tiesų jis ruošė jai neįtikėtiną staigmeną.

Primename, kad šiandien projekte pasirodė Norbertas Liatkovski, Gabrielė Urbonaitė, Žygimantas Petkus ir Gabija Radžiūnaitė, Marius Jampolskis, Justinas Lapatinskas, Kristina Jurevičiūtė, Radži, Gabrielė Rutkauskienė-Vasha, Mia Pilibaitytė, Aleksandras Ivanauskas-Fara, Ieva Riepšaitė ir Justinas Mejeris, Violeta DaQueen ir aną savaitę į projektą atėjęs Anatolijus Oleinik. Deja, būtent jis žiūrovų sprendimu šiandien šou ir paliko.

Šįkart dalyviai savo pasirodymus rengė įvairių šalių temomis. Kūrybinė laisvė parengti pasirodymą pagal pačių pasirinktą šalį, atiteko šiems projekto dalyviams: Aleksandrui Ivanauskui-Farai, šokėjai Violetai DaQueen, Justinui Lapatinskui, Radžiui, Mariui Jampolskiui ir Kristinai Jurevičiūtei. Visi kiti gavo jau nurodytas šalis.

Kaip vyksta pasiruošimas sekmadienio pasirodymams, kokios intrigos, emocijos ir diskusijos verda, siekiant tapti geriausiu, kaip atrodo šou pasaulio užkulisiai – galite stebėti kiekvieną dieną 24 val. per parą per naujos kartos televiziją – Go3. O sekmadienio tiesioginius TV šou pasirodymus kviečiame stebėti per žiūrimiausią televiziją TV3 ir TV3 Play 19.30 val.!

Naujienų portale tv3.lt balsavimo pradžia skelbiama kiekvieną sekmadienio naktį, pasirodžius visiems dalyviams ir šou vedėjams pranešus, jog balsavimas portale yra pradėtas. Balsavimas tęsiasi iki kito sekmadienio 19:00 val.

Vienam dalyviui galite skirti vieną balsą per dieną.

Portale tv3.lt atiduoti balsai sudaro 50 proc. rezultato – kitą dalį nulems žiūrovai, skambinantys trumpuoju numeriu sekmadienį, „Didžiojo Šou Burbulas“ transliacijos metu.

Balsuoti galite čia.