Atskleista Sinead O`Connor mirties priežastis

Kaip žinoma, Sinead O'Connor buvo rasta negyva savo bute.

Iki šiol apie mirties priežastį buvo nepranešama. Policija tik pažymėjo, kad mirtis įvyko „dėl natūralių priežasčių“. Užsienio žiniasklaida taip pat rašė, kad atlikėja mirė dėl onkologinės ligos, su kuria kovojo pastaraisiais metais. Taip pat buvo daroma prielaida, kad O'Connor psichologinė būklė smarkiai pablogėjo jos sūnaus, septyniolikmečio Shane'o, savižudybės fone.

Galiausiai, pasak laikraščio „New York Post“, dainininkės mylimasis pranešė, kad mirties priežastis buvo ūmios kvėpavimo takų ligos. Garsenybė mirė būdama 57 metų amžiaus.

O'Connor mirties liudijime nurodyta, kad dainininkė mirė nuo „lėtinės obstrukcinės plaučių ligos ir bronchų astmos paūmėjimo kartu su žemo laipsnio apatinių kvėpavimo takų infekcija“.

Po mirties 90-ųjų žvaigždė paliko tris vaikus: sūnus Jake'ą Reynoldsą ir Yeshua Francis Neilą bei dukrą Roisin.

S. O'Connor tarptautinį populiarumą pelnė su daina „Nothing Compares 2 U“, kuri 1990 m. tapo dideliu hitu. Kūrinys buvo įtrauktas į albumą „I Do Not Want What I Haven't Got“. Ji gavo „Grammy“ apdovanojimą už geriausią alternatyvų albumą.