Atskleidė princesės Charlotte žodžius, skirtus pusseserei Miai: sužavėjo pasaulį

Devynerių Mia Tindall – princesės Anne dukros Zaros Tindall ir jos vyro Marko Phillips'o atžala. Tai – pirmasis judviejų vaikas. 2018 m. sutuoktiniai susilaukė antrosios dukros Lenos Elizabeth, o 2021-aisiais – sūnaus Luco Philip'o.

Užfiksavo glaudų karališkųjų vaikų ryšį

Kartu su likusiais karališkosios šeimos nariais, jie dalyvavo Kalėdinėje išvykoje į bažnyčią. Čia ir buvo pastebėtas princesės Charlotte ir M. Tindall artimas pusseserių ryšys.

Sveikindamiesi su susirinkusiais britais, karališkosios šeimos nariai su džiaugsmu priėmė iš jų gėles ir kitas mažas dovanėles.

REKLAMA

REKLAMA

„TikTok“ platformoje pasidalintame vaizdo įraše matyti, kaip vienu momentu devynerių M. Tindall pastebėjo, jog vienas iš minioje esančių gerbėjų bando įteikti princesei Charlottei gėlių.

REKLAMA

M. Tindall, mėgindama tai pasakyti savo pusseserei, sulaukė iš princesės Charlotte mielo atsakymo: „Tu jas paimk“. Mergaitė su šypsena priėjo paimti gėlių.

Kalėdinės išvykos metu Mios ryšys su pussesere ir pusbroliais buvo akivaizdus – ji gražiai bendravo ne tik su princese Charlotte, bet ir su princu Louis'u.

Karališkosios šeimos kalėdinė išvyka į bažnyčią (18 nuotr.) Karališkosios šeimos kalėdinė išvyka į bažnyčią (nuotr. SCANPIX) Karališkosios šeimos kalėdinė išvyka į bažnyčią (nuotr. SCANPIX) Karališkosios šeimos kalėdinė išvyka į bažnyčią (nuotr. SCANPIX) +14 Karališkosios šeimos kalėdinė išvyka į bažnyčią (nuotr. SCANPIX) Karališkosios šeimos kalėdinė išvyka į bažnyčią (nuotr. SCANPIX) Karališkosios šeimos kalėdinė išvyka į bažnyčią (nuotr. SCANPIX) Karališkosios šeimos kalėdinė išvyka į bažnyčią (nuotr. SCANPIX) Karališkosios šeimos kalėdinė išvyka į bažnyčią (nuotr. SCANPIX) Karališkosios šeimos kalėdinė išvyka į bažnyčią (nuotr. SCANPIX) Karališkosios šeimos kalėdinė išvyka į bažnyčią (nuotr. SCANPIX) Karališkosios šeimos kalėdinė išvyka į bažnyčią (nuotr. SCANPIX) Karališkosios šeimos kalėdinė išvyka į bažnyčią (nuotr. SCANPIX) Karališkosios šeimos kalėdinė išvyka į bažnyčią (nuotr. SCANPIX) Karališkosios šeimos kalėdinė išvyka į bažnyčią (nuotr. SCANPIX) Karališkosios šeimos kalėdinė išvyka į bažnyčią (nuotr. SCANPIX) Karališkosios šeimos kalėdinė išvyka į bažnyčią (nuotr. SCANPIX) Karališkosios šeimos kalėdinė išvyka į bažnyčią (nuotr. SCANPIX) Karališkosios šeimos kalėdinė išvyka į bažnyčią (nuotr. SCANPIX)

(18 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karališkosios šeimos kalėdinė išvyka į bažnyčią

Princas Williamas džiaugiasi vaikų draugyste

2021 m. dalyvaudamas radijo laidoje princas Williamas pasidalijo savo mėgstamiausiomis Kalėdų tradicijomis, tarp kurių buvo ir tai, kaip jo vaikai leidžia laiką su giminaičiais.

REKLAMA

REKLAMA

„Apskritai man visada miela per Kalėdas suburti šeimą, nes mes esame gana išsisklaidę, daug laiko per metus užsiimame savo reikalais. Turime labai nedaug akimirkų, kai iš tikrųjų galime pabūti kartu. Kai matau, kaip mano vaikai susitinka su kitais šeimos vaikais ir puikiai leidžia laiką žaisdami kartu, tai labai ypatinga. Labai to laukiu“, – kalbėjo Velso princas.

Karališkoji šeima sulaukė netikėto svečio

Primename, kad tradicinėje kalėdinėje išvykoje karališkoji šeima sulaukė netikėto svečio. Nepaisant to, kad 2019 m. pasitraukė iš karališkųjų pareigų, o 2022 m. jo motina karalienė Elžbieta II atėmė iš jo karinius titulus ir mecenatystę dėl jo ryšių su nuteistu seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu, princas Andrew Kalėdų rytą pasirodė kartu su karališkąja šeima.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau dar didesne staigmena tapo prie jo prisijungusi buvusi žmona Sarah Ferguson, dar vadinama Fergie. Jos pasirodymas buvo išties netikėtas, nes moteris neprisijungė prie karališkosios šeimos kalėdinio pasivaikščiojimo į bažnyčią nuo dešimtojo dešimtmečio pradžios, kai 1992 m. pora išsiskyrė. Tačiau akivaizdu, kad princas Andrew su buvusia žmona palaiko šiltus ryšius.

Kartu su jais pasirodė ir Andrew bei Fergie dukros – princesė Beatrice ir princesė Eugenie.