Atmosfera „Didžiajame šou burbule“ kaista: dalyviai finalui išsitraukė visus kozirius

Paskutiniam vakarui dalyviai ketina išsitraukti visus kozirius – vieni bandys papirkti žiūrovų širdis su visai Lietuvai žinomomis dainomis, kiti atliks savo kūrinius, o dar kiti pasirinko naujausius hitus.

Per visą šį laiką „Didžiojo šou burbulas“ dalyviams sekmadieniais scenoje tekdavo daugybė iššūkių. Vieni niekaip negalėjo išmokti teksto, kiti įsidrąsino judėti, nors anksčiau sakė, kad niekada nešoks, o dar kiti pademonstravo ir neaprėpiamas savo balso galimybes. O štai pavyzdžiui šokėjai Ievai, kuri pasirodymų metu atiduoda visas jėgas, projekto pradžioje netgi teko patirti traumą. Nepaisant visko, visi dalyviai išskirtinai ruošėsi tam, kas nutiks jau šį sekmadienį – didžiajam projekto finalui.

Balsingoji Mia Pilibaitytė projektą ketina užbaigti su itin galinga daina, kuri siunčia svarbią žinutę – nepaisant to, kad „burbulas“ baigsis, šou vis tiek turi tęstis. Mia paskutiniam vakarui pasirinko legendinę Freddie Mercury dainą „The Show Must Go On“. Nuo jos neatsiliks ir talentingasis Norbertas, kurį patys projekto dalyviai įvardija kaip vieną iš galimų „Didžiojo šou burbulas“ nugalėtojų. Vaikinas finalui pasirinko 2016 metų „Eurovizijos“ dainų konkurso nugalėtojo iš Švedijos kūrinį „Heroes“.

Norberto „žmona“ projekte Gabrielė Rutkauskienė-Vasha liks ištikima sau ir scenoje žada ir vėl užkurti nepamirštamą vakarėlį. Mergina atliks visus išjudinsiantį Minelli šios vasaros hitą „Rampampam“. Pagal paskutinį užsienietišką vakaro kūrinį pasirodys Justinas Mejeris ir Ieva Riepšaitė. Sekmadienio vakarui jie paruoš be galo aistringą numerį pagal dainą „I Put A Spell On You“ iš trilogijos „50 pilkų atspalvių“.

Visi kiti dalyviai rinksis lietuviškus kūrinius. Žygis ir Gabija neatsiliks nuo Vashos, ir scenoje taip pat sieks priminti, kad yra tikros vakarėlių sielos. Pora nusprendė rinktis Marijono Mikutavičiaus dainą „Ar mylėsi tu mane?“. „Didžiojo šou burbulas“ tėtuku vadinamas Aleksandras Ivanauskas-Fara pasirinko kitos scenos legendos – Gyčio Paškevičiaus – dainą „Šiam pasauly visko būna“ ir žiūrovus ketina sužavėti šiame projekte atsiskleidusia jautriąja savo puse. O štai jo kambario draugas Marius Jampolskis, kuris įprastai būdavo ramus, šįsyk scenoje ypatingai atgis. Žinomas aktorius pasirinko Vytauto Kernagio dainą „Geri vyrai geroj girioj gerą girą geria“. Galiausiai, Radži projekto finalui paruošė išskirtinį pasirodymą – atlikėjas parodys visai kitą savo pusę, su daina „Nekaltinu savo likimo“.

Kas taps net 10 savaičių trukusio projekto nugalėtoju, spręs tik žiūrovai – nepamirškite palaikyti savo numylėtinių šį sekmadienį 19.30 val. „Didžiajame šou burbule“ per TV3, TV3 Play ir Go3!