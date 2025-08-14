Atlikėjas Valdas – apie atostogas su žmona ir Jolanta Naruševičiūte: atskleidė, kokia ji nulipusi nuo scenos

Naujienų portalui tv3.lt Valdas Teresas atvirai prakalbo apie kelionę, savo žmoną bei atskleidė, kaip ji sutaria su J. Naruševičiūte.
Atostogos saulėtame krašte
Valdas kartu su savo žmona Ernesta mėgaujasi saulės spinduliais lietuvių pamėgtame krašte: „Nusprendėme atostogauti Ispanijoje. Šįkart pasirinkome keliauti automobiliu – norėjosi pamatyti daugiau Europos. Dažniausiai iki pietų važiuojame apžiūrėti lankytinų vietų, o po pietų – pramogos pajūryje.“
Tęsdamas pokalbį apie atostogas, jis džiaugėsi, kad dar neteko susidurti su kuriozinėmis situacijomis.
„Kol kas viskas vyksta pagal planą. Kadangi iš anksto nesame nusimatę detalaus plano, kiekvieną dieną leidžiame poilsiui“, – šyptelėjo jis.
V. Teresas džiaugėsi, kad Ispanijoje ne tik lepinasi saulės kaitra, vandens pramogomis, tačiau ir ragauja pasakiško skonio maistą: „Esame jūros gėrybių mėgėjai, tad ispaniška virtuvė mums tikra atgaiva. Kadangi keliaujame su vaikais, pagrindinės pramogos skirtos jiems. Aplankėme vandens parką, druskos ežerą, taip pat labai įspūdį paliko namas, dekoruotas kriauklėmis. Vis dėlto vaikams labiausiai patinka leisti laiką prie jūros.“
Tiesa, Ispanijoje jie paminėjo ir Valdo žmonos Ernestos gimimo dieną: „Pasirinkome žmonos mėgstamą restoraną ir atšventėme artimų žmonių rate. Didelių staigmenų nebuvo – jai svarbiausia buvo, kad šalia būtų artimi žmonės. Kadangi žmona gimusi rugpjūtį, jos gimtadienis dažniausiai sutampa su vaikų atostogomis. Todėl šią dieną tradiciškai švenčiame keliaudami, vis kitoje šalyje.“
Pasiteiravus, kokią dovaną įteikė mylimai moteriai, Valdas šyptelėjo: „Prieš kelias savaites paklausiau žmonos, ko ji norėtų dovanų – vis dar laukiu atsakymo. Tikiuosi, kad jos norą sugebėsiu įgyvendinti.“
Tęsdamas pokalbį apie kelionę, dainininkas tikino, kad čia tikrai yra pigiau nei Lietuvoje. „Didžiausias privalumas – šilta jūra ir garantuotas geras oras. Kadangi turime nuosavus šeimos apartamentus, atostogų kaina ženkliai sumažėja“, – atskleidė jis.
Atostogauja su dainininke Jolanta Naruševičiūte
Valdas atostogauja ne tik su savo šeima, tačiau jiems kompaniją palaiko ir dainininkė Jolanta Naruševičiūtė.
„Iš pradžių keliavome su šeima, o vėliau prisijungė Jolanta su savo kompanija. Su Jolanta visada linksma – ji yra mūsų kompanijos siela. Laiką leidžiame labai smagiai, galime šnekėtis ir juoktis iki paryčių, net miegui laiko nebelieka“, – kalbėjo pašnekovas.
Pasak jo, pasikviesti drauge atostogauti ir Jolantą buvo būtent jo žmonos sprendimas: „Ji norėjo dalį atostogų ir gimtadienį praleisti su žmonėmis, su kuriais jaučiasi geriausiai, todėl pakvietė svečių – aš tam pritariau. Gaila tik, kad geras laikas bėga greitai... Bet mes dar kartosime – ir ne kartą!“
Tęsdamas pokalbį apie savo žmoną ir Jolantą, vyras atskleidė, kaip jos sutaria: „Jolanta ir Ernesta – ilgametės bičiulės. Manau, jų draugystė – laiko patikrinta. Jos turi bendrų pomėgių ir interesų, yra ne tik geros draugės, bet ir mano kūrybos pirmosios gerbėjos bei kritikės. Tik gavęs jų palaiminimą, išleidžiu savo dainas. Taip jau daugelį metų – viena be kitos negali. Aš nesikišu į moteriškus reikalus, bet kad jos bendrauja labai ilgai – tai tikrai. Graži jų draugystė – pykčių tarp jų dar neteko matyti.“
