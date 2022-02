Atlikėjas Mino – apie ramstį gyvenime ir į širdį nepasibeldusią meilę: „Nuo daugelio santykių pavyzdžių pakraupstu“

Projekte „Kelias į žvaigždes“ tarp jaunučių vaikinų ir merginų populiarumą pradėjo skintis ir tuomet 30-metis Mino. Net ir po beveik 17-os metų vyras dar vis užsideda kostiumą ir žengia į sceną kartu su publika dainuoti gerai žinomų dainų, dar ir dabar stebina naujomis.

„Mano galva, labai ilgas laiko tarpas išlikti žinomam ar matomam, ypač po tokių muzikinių projektų. Realybės šou duoda smūginį populiarumą, tačiau po to dalyviai įmetami į didžiulį konkurencinį katilą, dažniausiai su menkom šios rinkos žiniom ir, deja, daugumai tenka nuskęsti. O kas lieka, turi keistis, nuolat tobulėti ar priminti apie save, nes tai ką žmonės matė televizijoje prieš 15 metų labai nostalgiška, miela, bet nebemodernu, tad visas darbas lieka pačiam buvusiam dalyviui.

„Kelią į žvaigždes“ prisimenu su malonumu, dėkingas esu už populiarumą jo rengėjams, tačiau daug apie tai nebegalvoju ir dirbu puoselėdamas savo sceninį vardą – Mino“, – apie projekte patirtus įspūdžius prabilo atlikėjas.

Nepavirto nauju žmogumi

Nors daugeliui projekto dalyvių prie į juos nukreiptų objektyvų ir stebinčių žvilgsnių reikėjo priprasti, Mino su tuo jau buvo susipažinęs. Sudalyvavus tiek pirmajame, tiek antrajame „Kelias į žvaigždes“, vyras staiga sulaukė susidomėjimo ir naujų galimybių. Tačiau dabar jis teigia – kitokiu televizija jo nepadarė.

„Aš nepavirtau kitu žmogumi, nes ir iki projekto dainavau, kūriau dainas, vedžiau renginius, tobulinau italų kalbą. Visą tą darbą tęsiu ir po šou, tačiau honorarai tapo žymiai didesni, koncertų salės pilnesnės ir daugiau erdvės saviraiškai ir savo įvaizdžio palaikymui. O asmeninis gyvenimas tapo aktyvesnis, labiau atviras, tačiau sakyčiau, kad ir sudėtingesnis. Sėkmė labiau pastebima, tačiau nesėkmės ypatingai išnaudojamos dar labiau pasmerkti ar bent jau įkąsti“, – dalinasi atlikėjas.

Vis dėlto projektą sunku pamiršti – pašnekovas pripažįsta, kad po jo tikrai pasikeitė jo gyvenimas:

„Pagalvoju. Ir labai sunku pasakyti, kaip gyvenimas pasikeitė. Projekte nebuvau toks jaunas, kaip kiti dalyviai. Iki to jau turėjau universiteto diplomus, šiokį tokį vardą šou pasaulyje ir papildomų žinių – kalbos ar muzikos srityse. Tad gal būt būčiau ėjęs į tą patį, tik daug ilgiau. Aš ir tame projekte buvau kiek kitoks, man labai rūpėjo įsitvirtinimas muzikos šou pasaulyje, o ne tik linksmas pasibuvimas su kitais, tad gal ir tų kompanijų nelabai ieškojau, labiau žinių.“

Atlikėjas atvirauja, kad nors ir šou daug jo apie tikrąjį pramogų pasaulį neišmokė, tą padaryti teko išėjus į jį pačiam.

„Čia ne armija. Žinoma, susipažinom truputį su kūrybos ar dainininkų gyvenimo subtilybėmis, bet visa didžioji mokykla buvo po to. Kai jau likom vieni, tikrose šou džiunglėse, kur nuoširdumo nedaug, kur klaidos kainuoja dvigubai, kur turi mokėti subtiliai kovoti už save. Čia reikia mokytis priimti kritiką, pradėti iš naujo daug kartų“, – nuomonę atskleidžia atlikėjas.

Vyras sako, kad pažinus pramogų pasaulį išmoko svarbiausią dalyką – pernelyg nesirgti žvaigždžių liga ir pratintis priimti tai, kad populiarumas tikrai nedidės. Anot jo, dabar nežinotų, ar norėtų ryžtis dar vienam panašiam projektui: „Dar prieš 10 metų tikrai žinojau, kad norėčiau dar vieno tokio nuotykio, o dabar sunku pasakyti – tegul geriau išbando kiti.“

Muzikoje nedaug kultūros

Tikriausiai daug kas prisimena scenoje su aukštakulniais ir pūstais plaukais kaukšintį Mino, įkūnijusį legendinę Marilyn Monroe. Jo aksominio balso nesupainiosi su niekuo – „Mergaitė, kuri kvepia braškėmis“ jau tapo legendine vyro karjeros dalimi.

Mino teigia, kad nors ir kūryba visiškai nepastovi ir nenuspėjama, jis džiaugiasi tuo, ką turi čia ir dabar. Anot jo, kad muzika užima didelę dalį jo gyvenimo rodo ir tai, kad dar ir dabar žmonės jį vadina sceniniu vardu.

„Labiausiai džiaugiuosi tomis dainomis, kurios jau turi šiokį tokį legendiškumą: „Mergaitė, kuri kvepia braškėmis“, „Jei tu mane myli“ ar „Mano deimantas – tu“. Jos jau tapo dalimi mano karjeros istorijos. Na o labiausiai patinka dainuoti naujas dainas. Kūryba banguoja, kaip jūra. Jei yra tinkamų jausmų – gimsta dainos, jeigu ne – štilis.

Muzika tikrai didelė dalis mano gyvenimo. Daug kas ir asmeniškai mane vadina ne Mindaugu, o scenos vardu – Mino“, – pasakoja vyras.

Nors ir vaikų pats neturi, Mino apie juos svajoja. Tačiau į vaikystę grįžti padeda ir laikas, praleistas su krikštasūniu bei kiti jo hobiai:

„Mėgstu gamtą, jūrą, kalnus. Keliauti, sportuoti ar šiaip vaikščioti gamtoje. Mėgstu investuoti ir domėtis rinkomis. Mėgstu leisti laiką su krikštasūniu – kartu su juo ir pats grįžtu į vaikystę. Tai palapinę galim statyti tiesiog namie, iš lovos padaryti batutą ar linksmai ir sportiškai leisti laiką“, – šypsosi jis.

O kaip meilės reikalai? Šiandien dainininkas sako, kad jis neketina skubėti įsipareigoti bei kurti šeimą. „Pramogų pasaulyje milijonai santykių pavyzdžių, nuo kurių pakraupstu. Pramogų pasaulis pilnas istorijų, kai vieną dieną rėkiama – čia mano mergina, palieku žmoną, meilė begalinė, po dviejų savaičių jau skaitau apie skyrybas ir grįžimą pas žmoną... Tai kas čia per meilė? Jei pasirinkai, tai ir laikykis to iki gyvenimo galo. Gal dėl to, kad visi ieško tik naudos, nesu dar sukūręs šeimos“.

Nors ir gyvenime teko patirti visko, vyras šypsosi, kad visada net ir atėjus sunkiam laikui jis turi į ką atsiremti. „Mano gyvenimo žvaigždė, šviesulys ir labiausiai mylimas žmogus yra mama. Žinoma, nesėkmėse pasiruošę palaikyti ir kiti šeimos nariai, tačiau per visą gyvenimą daugiausiai bet kokio palaikymo esu gavęs iš mamos Jūratės.“

Dabar jis sako, kad nors ir publika iš jo reikalauja daug, pačioje pop muzikoje kultūros mato nelabai daug. Todėl vyras savęs per daug nestumia būtinai kurti kažką naujo, kas atitiktų klausomumo tendencijas ir madas.

„Visada yra talentų, kūrybingo jaunimo. Bendra prasme pop muzikoje nematau didelės kultūros, stipriau yra už pop muzikos ribų. Pop muzika pasidarė per daug vartotojiška ir vestuvinė. Aš asmeniškai pats neverčiu savęs išleisti daug naujų kūrinių, pritemptų prie „to, kas dabar eina“. Tikrai privardinčiau nemažai nevertų scenos grupelių panašiais pavadinimais, bet reikia kad patys žmonės norėtų gyviau, tikriau, kokybiškiau“, – atskleidžia pašnekovas.