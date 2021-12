Atlikėja Simona Milinytė apie gimtadienio siurprizą: Kalėdas šventė neįprastai

Simona su savo draugais bei sekėjais socialiniuose tinkluose dalinosi atostogų akimirkomis, bei plačiau pasakojo apie jai surengtus siurprizus.

„Pats didžiausias gimtadienio siurprizas man buvo iš draugų gauti kalėdinę kelionę į Havajus! Šiais metais Kalėdas sutikau Honolulu, Havajuose ir tikrai galiu pasakyti, kad tokios smagios kelionės neturėjau jau seniai.“ – džiūgavo mergina.

Mergina pasakojo, jog labiausiai šioje saloje jai patinka žmonės, bei jų nuoširdumas.

„Čia be galo gera atmosfera. Kur tik eini – visi žmonės yra be galo paslaugūs, malonūs ir linksmi. Man be galo patinka Havajai, oras čia tiesiog pasakiškas, gamta – atimanti žadą“, – pasakoja atlikėja.

„Niekad nemaniau, kad per Kalėdas galėsiu gulėti paplūdimyje ir mėgautis 27 laipsnių karščiu. Šios Kalėdos man tikrai įsimins ilgam.“ – kalba mergina.

Beje, Simona Havajuose ne tik atšventė Kalėdas, tačiau ir dat kartelį paminėjo savo gimtadienį ir sukaukė smagaus sveikinimo ir iš pačio viešbučio administracijos, rašoma pranešime spaudai.

Simona Milinytė-Simonna neseniai pristatė ir savo naują dainą „Dviese“. Įdomus faktas tas, kad atlikėja jau yra išleidusi šios dainos angliškąja versiją pavadinimu „Moonlight“.

„Tai pirma mano daina Lietuvių kalba per daugelį metų, todėl ši daina man tikrai daug reiškia.“ – apie naują dainą kalba Simonna.