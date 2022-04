Asta Valentaitė rėžė užsienyje gyvenantiems rusams: ar jums negėda?

„Tyla karo metu žudo. Žudo kaip ir tie biologiniai padarai, vad. kariuomenė. Tikiu, kiekvienas jų sulauks atpildo. Aš noriu pakalbėti apie rusus, šiltai gyvenančius Vakarų pasaulyje. Daugelis apsimeta, kad nieko nevyksta, arba daugiausiai ką padaro – tai vieną įrašą „nenoriu karo“. Ir vėl gyvena savo prašmatnius gyvenimus.

Rusų instagramerės su dešimtimis mln. sekėjų, miegate ramiai? Ar pasirūpinote rūbais iš naujausių kolekcijų? Ar gera kvėpuoti laisvos šalies oru ir vaizduoti kad ne tavo šalies kariuomenė žudo ir prievartauja moteris? Ar ne gėda tylėti? Sakote paaukojote labdaros fondui? O ar pasakėte, kad aukojate ne Ukrainai, o Rusijoje esantiems fondams?

Deja, bet rusai, patogiai gyvenantys Vakarų Europoje, yra mankurtai, palaikantys žudynes Ukrainoje, o geriausiu atveju tylintys. Štai jų tezės, kurias surinkau, bandydama prisibelsti į jų sąžinę. Kiekvienai jų – po trumpą atsakymą.

„In the west is not much difference“. Gyvenk toje šalyje, kurios vertybėms tu pritari. Nenori grįžti į kaimą už Saratovo? Visada yra Šiaurės Korėja.

„It‘s normal during the war time“. Pats karas nėra normalu. Žudyti civilius, prievartauti moteris, žaisti „safari“ su vaikais – nėra normalu.

„Do not believe anything u see on IG or social media“. Netiki tuo, ką matai IG? Viską gali pasitikrinti internete, tam yra nepriklausoma žiniasklaida. Bet juk patogiau užsimerkti?

„Both parties do equally nasty things“. Čia nėra „pilkų atspalvių“. Šiame kare yra dvi spalvos – juoda ir balta. Yra agresorius, užpuolęs nepriklausomą valstybę ir yra nuo jo besiginantys žmonės.

„I‘m British citizen, I do have right to live in UK“. Jokios moralinės teisės neturi gyventi laisvoje ir demokratiškoje šalyje, jei palaikai skerdynes Ukrainoje. Žr. pirmą punktą.

„Ukraine should call the neutral status“. Apie Ukrainos ateitį gali spręsti tik jos piliečiai. Kas jūs tokie, primetantys savo taisykles svetimai valstybei? Tęsinys komentare.

P.S. Nerašykite man, kad ne visi rusai kalti, kad neva kurstau rusofobiją. Rusofobiją kurstote jūs patys, su savo patogia tyla“, – rašė A. Valentaitė.

Moteris savo įrašą tęsė komentare: „Kodėl taip jautriai reaguoji?“, – klausia manęs Londone jaukiai gyvenantys rusai. Todėl kad tiek aš, kilus iš tremtinių šeimos, tiek visi lietuviai žinom, kas yra toji rusijos „nešama laisvė“ – išdraskytos šeimos, atimti namai, skurdas, propaganda. Ukraina kovoja už mūsų visų laisvę! Todėl negalime tylėti!“