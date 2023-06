Asmeninis žiauriojo Ramzano Kadyrovo gyvenimas: žmonos, tarp kurių – 19-metė, 10 vaikų

1999 m. Achmadas Kadyrovas ir jo sūnus paliko Čečėnijos separatistų judėjimą ir prisijungė prie federalinių pajėgų. Nuo to laiko Ramzanas Kadyrovas aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, rašo užsienio portalai.

2000 m. jis tapo Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos specialiosios kuopos nariu. Ji užtikrina valstybės institucijų pastatų ir aukščiausios Čečėnijos Respublikos vadovybės saugumą. 2002 m. jis buvo paskirtas būrio-kuopos vadu, o 2003 m. vadovavo prezidento apsaugos tarnybai.

Šiuo laikotarpiu R. Kadyrovo įtaka Čečėnijoje labai išaugo dėl jo aktyvių ir sėkmingų derybų su neteisėtų Čečėnijos kovotojų grupuočių kovotojais, kurie daugeliu atvejų atsisakė savo įsitikinimų ir prisijungė prie Čečėnijos Respublikos aukščiausiosios vadovybės saugumo tarnybos.

REKLAMA

REKLAMA

2004 m. mirė R. Kadyrovo tėvas, ir buvusio Čečėnijos Respublikos vadovo sūnus buvo paskirtas Respublikos vicepremjeru. Dėl to, kad Achmadas Kadyrovas buvo nužudytas teroristo Šamilio Basajevo įsakymu. Ramzanas paskelbė nesantaiką su Basajevu.

REKLAMA

Pagal Rusijos įstatymus 28 metų R. Kadyrovas negalėjo tapti savo tėvo įpėdiniu ir vadovauti Čečėnijai, nes kandidatui į šias pareigas turi būti ne mažiau kaip 30 metų. 2005 m. jaunasis politikas užėmė laikinai einančio Čečėnijos Respublikos vyriausybės pirmininko pareigas, o 2007 m. tapo jos vadovu.

Nuo pat pradžių R. Kadyrovo prezidentavimas davė teigiamų rezultatų stabilizuojant įtemptą padėtį regione, todėl sumažėjo teroristų išpuolių skaičius, o piliečiai sulaukė ilgai lauktos taikos. Be karinės padėties sureguliavimo, Čečėnijos vadovas Ramzanas Kadyrovas aktyviai dalyvavo atstatant šalies infrastruktūrą ir statant daugybę architektūros objektų.

REKLAMA

REKLAMA

Asmeninis gyvenimas

Ramzanas Kadyrovas yra atsidavęs musulmonas ir net vyko į piligriminę kelionę į Meką.

Jis taip pat laikosi daugybės čečėnų tradicijų, o per šventes kartais pasirodo apsirengęs įvairiais istoriniais kostiumais kaip herojus ar net su šarvais. Be to, Ramzanas dažnai jodinėja, kadaise dėl to buvo sukėlęs daug diskusijų internete. Kažkas paskleidė melagingą informaciją, kad R. Kadyrovas nukrito nuo žirgo ir susilaužė kaklą. Ramzanas paneigė šiuos gandus ir dėl to pasipiktino.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ramzano Kadyrovo asmeninis gyvenimas toks pat sėkmingas kaip ir karjera. Jaunystėje Ramzanas susipažino su mergina iš savo kaimo, 2004 m. jie susituokė. Ramzano Kadyrovo žmona Medni Musajevna Kadyrova (mergautinė pavardė Aidamirova) yra pirmoji Čečėnijos ponia, ji yra filantropė.

Prieš kelerius metus pirmoji Čečėnijos ponia Medni Kadyrova aktyviai užsiėmė mada ir įkūrė savo prekės ženklą "Firdaws", kuris tapo pirmuoju nacionaliniu Čečėnijos drabužių prekės ženklu. Ji atidarė to paties pavadinimo mados namus. Daugelis Čečėnijos Respublikos dizainerių savo prabangių suknelių ir laisvalaikio drabužių kolekcijas parduoda su šiuo prekės ženklu.

REKLAMA

Ramzano Kadyrovo žmona neprieštarauja, kad jis vestų kelis kartus, nes pagal šariato teisę kaukaziečiai gali turėti keturias žmonas, bet tik su pagrindinės žmonos leidimu. Čečėnijos vadovas ne kartą yra pareiškęs, kad jo antroji žmona gali būti tik moteris, gražesnė už Medni.

Tačiau sklando gandai, kad R. Kadyrovas turi antrą žmoną. Jos vardas Fatima ir jai tik 19 metų. Oficialios ceremonijos nebuvo, o įteisinti vestuvių pagal Rusijos įstatymus neįmanoma.

REKLAMA

Be to, pasak žiniasklaidos, Čečėnijos Respublikos vadovas turi meilės romanų su įvairiomis gražiomis moterimis. Ksenijos Sobčak pareiškimas apie jo asmeninį gyvenimą sukėlė tikrą skandalą. Ji teigė, kad Ramzanas Kadyrovas ir Tina Kandelaki dažnai ilsisi kartu ir palaiko daugiau nei draugiškus santykius. R. Kadyrovas pareiškė, kad toks kaltinimas neištikimybe yra nepagrįstas įrodymais.

Jo šeimoje auga 10 vaikų: šešios dukterys ir keturi sūnūs. Du sūnūs yra įvaikinti, iš tikrųjų juos 2007 m. įsivaikino Kadyrovo motina Aymani Nasievna, tad jis augina du įvaikintus brolius.

Toks didelis vaikų skaičius šeimoje nestebina pietinėje vietovėje. Paskutinis vaikas gimė 2015 m. ir, matyt, nei Kadyrovas, nei jo žmona neketina sustoti. Daugelis žmonių mano, kad Ramzanas laikosi tradicijos, kuri reiškia, kad vaikų turi gimti tiek, kiek tik gali.