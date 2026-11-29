Ar atpažįstate, kas ji?
Vaikystės nuotraukoje – buvusi prezidentė
Kaip vėliau paaiškėjo, nuotraukoje yra įamžinta bene garsiausia Lietuvos moteris Dalia Grybauskaitė.
Dalia Grybauskaitė yra Lietuvos politikė, ekonomistė ir diplomatė, buvusi Lietuvos Respublikos prezidentė, šalį valdove ėjusi dvi kadencijas iš eilės nuo 2009 iki 2019 metų.
Ji yra pirmoji moteris Lietuvos istorijoje, užėmusi šalies prezidentės postą.
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