Ar paveikslėlyje rasite skėtį? Pavyksta akyliausiems

Jei per mažiau nei devynias sekundes sugebėsite pastebėti paslėptą skėtį, galite turėti 20/20 regėjimo ir aukštą intelekto koeficientą, skelbiama www.thesun.co.uk.

Ar sugebėsite surasti skėtį?

Šiame paveikslėlyje paukštį mato visi, bet ar sugebėsite laiku išspręsti optinę iliuziją? Šiame animaciniame paveikslėlyje vaizduojami trys draugai, einantys per mišką lyjant lietui.

Ši trijulė buvo užklupta prasto oro be priedangos ant galvos. Nepaisant to, iliuzijoje yra skėtis, bet ar sugebėsite jį pastebėti vos per kelias sekundes?

Vienas nuotykių ieškotojas atrodo laimingas, kitas – sutrikęs, o trečiasis tarsi bando rasti skėtį savo rankinėje.

Šioje miško scenoje taip pat yra gyvūnų ir augalų. Dėl šių skirtingų ypatybių gali būti labai sunku rasti taip reikalingą skėtį.

Dar vienas veiksnys, dėl kurio ši iliuzija tampa sudėtinga, yra ryškios spalvos visame paveikslėlyje.

Lavina smegenų veiklą

Optinės iliuzijos – puikus būdas išbandyti savo protą ir pojūčius. Jie gali priversti žmones nekreipti dėmesio į aiškius ir akivaizdžius vaizdus. Šis procesas gali padėti vienu metu stimuliuoti kelias smegenų dalis.

Pavyzdžiui, šioje galvosūkių užduotyje gali būti lengva numanyti, kad skėtis yra su šia trijule, tačiau žaidėjai turi ieškoti kitur.

Jei jums sunku jį rasti, pateikiame užuominą. Pažvelkite į kiekvieno medžio pagrindą, nes ten galite rasti dangtį. Štai dar vienas patarimas žmonėms, kuriems trūksta laiko – sutelkite dėmesį į dešinę nuotraukos pusę ir ten rasite sprendimą.

Jei nepavyko laiku išspręsti galvosūkių užduoties, nesijaudinkite, nes atsakymas pateiktas toliau.