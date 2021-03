Apie savo orientaciją prabilo lietuviškosios Kardashian vyras: kai kurie tikina, kad žmona – tik priedanga

Kandžių komentarų dėl savo seksualinės orientacijos susilaukiantis Vytenis pasidalijo laišku ir su naujienų portalas tv3.lt skaitytojais.

„Jau daug metų esu viešas žmogus. Net ir neturėdamas žmonos dar atgal 9-10 metų dalyvavau televiziniuose projektuose, šou. Buvau ne vienos muzikos grupės veidu. Ilgai ir nuobodžiai visur ir visada iki savo santuokos buvo po spaudos ar televizijos straipsniais aptarinėjama mano lytinė orientacija. Ale, aš „gėjus“, „bobą“, „transvestitas“ ir t.t... Susidėjus su Justina mus pradėjo aptarinėti ir komentuoti „ale“ slepiama mano netradicinė orientacija, Justina yra tik priedanga, kokia mes „ale“ apsimetėlių porelė ir t.t.... Pastojus Justinai pirmą kartą buvo aptarinėjama, kad tai neštumas išgalvotas, persileidimas išgalvotas, kad esame melagiai ir aferistai.. Praėjo dar šiek tiek laiko, pasipiršau, tai tipo vėl „cirkas“ eilinis ir čia tik „reklama“. Atėjo ir vestuvės, komentarai „Transvestitas teka už Gėjaus“, „Fiktyvi santuoka“, „Slepiama orientacija “, arba kiečiausias komentaras kai palygino su „Kalinkinų pora“, kad Kalinkinas irgi gėjus ir slepia orientaciją, tą darydamas prisidengdamas savo šeima. Laukiamės antrą kartą, kopiame į 7 mėnesį, gimdymas visai čia pat, tai girdim, kaip ne mano vaikas, užsitaisė nuo kito.

Nepykit, bet jau varysiu be cenzūros ir su keiksmažodžiais. Išsitrinkite jūs b***, heiteriūkščiai, galvas. Jums tikrai su galva negerai, ar tik man tai atrodo? Gyvenime visada norėjau mylėti ir troškau turėti tradicine šeimą, kurią ir turiu ir myliu bei gerbiu. Mes tiesiog tokie esame, kokie norime būti. Jei aš mėgstu rengtis stilingai, išskirtinai, esu išvaizdus vyras, mėgstu nešioti auskarą , puoštis aksesuarais, dėvėti aptemptas kelnes, tai aš jau gėjus? Tai kiek tada gėjų Lietuvoje, jaučiu labai daug, kokie 80 procentų ir visi turi šeimas, ir žmonas, 20 procentų treninginių. Atsiminkit vieną, gėjus su moterimis seksualinių santykių neturi ir šeimos nekuria! Bet atvirai pasakysiu, man dzin, ką jūs apie mane galvojate ar kalbate. Man svarbiausia, tai, ką dabar turiu! Nuostabia mylinčią šeimą, o prie jūsų komentarų mes jau pripratome, mus padarė tik dar stipresnėmis asmenybėmis. Bet juk mes kiekvienas turime savo nuomonę ir ją galime neįžeidžiant žmogaus skleisti. Aš esu iš tų vyrų, kuris viską paprastai, bet tiesiai šviesiai ir be užuolankų pasako! Gyvenu taip, kaip noriu gyventi, nes tam man tas gyvenimas ir duotas, kad aš jį kurčiau tokį, kokį noriu, kad man jame būtų gera gyventi, aš juo „kaifuočiau“. Deja, ką darau aš nuo to „kaifuoju“.. Man patinka taip gyventi. Man patinka mano pačio sukurtas stilius ir visas gyvenimas man toksai patinka. Jei nepatinku tau aš.. Tai „von“ iš mano facebook draugų rato ir apeik, nematyk manęs, gyvenk savo nuobodų gyvenimą“, – feisbuke rašė vyras.