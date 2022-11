Apie santykius prakalbęs dainininkas Radžis palygino europietes ir romes: „Kontrolės man nereikia“

Laidoje „Pasikalbėkim“ Radžis pasakojo, kad jo širdis šiuo metu yra laisva ir jis nėra sutikęs tos vienintelės išrinktosios savo gyvenime.

Dainininkas akcentavo, kad kol kas yra nepasiruošęs rimtiems santykiams, nors, apsižvalgius aplink ir pamačius scenos kolegas auginančius savo atžalas, kyla minčių, kad ateityje norėtųsi sukurti šeimą ir susilaukti vaikų.

Sulaukęs klausimo, kas jo nuomone, yra svarbiausia santykiuose, Radžis pabrėžė, kad būtent pasitikėjimas yra santykių pamatas.

„Jeigu aš kažkur išvykstu, nenoriu būti tikrinamas kas penkias minutes. Aš esu Vandenis, man turi būti laisvė. Jei mane pradeda spausti ar varžyti – viskas! Aš iškart galiu be jokio pasigailėjimo santykius užbaigti. Bendravimas turi būti laisvas. Jeigu aš važiuoju į koncertą, aš nevažiuoju dulkintis. Neprivalau niekam aiškintis, ką dabar darau. Jeigu pasakiau, kad išvažiuoju dainuoti, reiškia ir išvažiuoju dainuoti. Aišku, su laiku tas pasitikėjimas turi atsirasti“, – savo požiūrį dėstė pašnekovas.

Pokalbio metu Radžis papasakojo apie draugę iš Marijampolės – juodu siejo stiprūs jausmai, bet santykiai nepavyko. Kontrolė tapo nebepakeliama, tad dainininkas ryžosi santykius nutraukti.

„Aš grįžau vieną naktį, paėmiau lagaminą ir sakiau – viskas baigta. Kontrolės man nereikia. Sutinku, kad galima pasiskambinti, persimesti keliais žodžiais, bet ne 10 skambučių ir žinučių per dieną. Be to, juk yra ne tik koncertai, gaunu pakvietimų ir pasilikti po koncerto. Aš mėgstu kompanijas, mėgstu baliavot. Man patinka pabendrauti su gerbėjais. Kodėl (po koncerto – aut.past.) iš karto turiu važiuoti namo?“ – retoriškai klausė pašnekovas.

Radžis teigė vis dažniau pasvarstantis apie tai, kad galbūt santykiai susiklostytų sėkmingiau, jei juos kurtų su savo tautybės moterimi – rome.

Pasak dainininko, yra gan didelis skirtumas tarp europiečių ir romių – pastarosios yra paklusnesnės, nuo mažų dienų išmokytos, ką galima daryti ir ko galima klausti, o ką geriau nutylėti.

„Mano senelis labai norėjo, kad aš susituokčiau su rome. Mūsų mergaitės geros yra, o europietės išlepintos, jos nežino ko nori. Jeigu vyksta konfliktas, jos gali ir grubiai atsakyti. Bet juk aš vyras, kaip ji gali man taip sakyti? Tai – ne mano charakteriui. Kažkas vis tiek turi nusileisti ir tai turėtų būti moteris“, – savo požiūrį atskleidė Radžis.

Dainininkas svarstė, kad jam priimtinas šeimos modelis būtų toks, kuomet nebūtų kontroliavimo, nuolatinių klausimų, o po koncerto grįžus namo ant stalo garuotų arbata ir lauktų laiminga žmona su vaikeliu.

Kalbai pakrypus apie koncertus ir paties Radži tolesnį norą būti scenoje, atlikėjas sakė, kad yra nusiteikęs dainuoti tol, kol jausis reikalingas publikai.

Vyras svarstė, kad dabartinėje – nuolat kintančioje – pasaulinėje situacijoje sunku kažką planuoti į ateitį, tad jis džiaugiasi, kad šiuo metu koncertai vyksta, žmonės noriai renkasi jo paklausyti.

„Muzika yra terapija, žmonėms reikia kažkur išsilieti“, – kalbėjo atlikėjas.

Dainininkas sakė jau kurį laiką pastebintis, kad į jo koncertus susirenka ir dalis jaunimo, nors dauguma jo klausytojų yra vyresnio amžiaus. Per penkiolika metų scenoje Radži sakė, kad iš pirmo žvilgsnio atskiria, kurie žiūrovai susirenka jo pasiklausyti, o kurie – neaiškių tikslų vedini.

„Aš jau matau, kurie ateina pasiklausyti, o kurie – pasijuokti. Esu išvaręs iš koncerto tokių, šiaip sau užsukusių. Cirkus darykit už durų. Aš pats niekada neinu ten, kur man nepatinka. Eiti, kad pasijuokti? Pasijuokti iš manęs? Ne, taip niekada nebuvo ir nebus. Aš dėl tokių dalykų esu labai bjaurus ir čia jau pinigai nesvarbu. Aš galiu padėti mikrofoną ir išvažiuoti", – pasipiktinimo neslėpė atlikėjas.

Radžis vertina kiekvieną savo klausytoją, todėl koncertuoja ne tik didelėse salėse, bet ir privačiose šventėse. Anot atlikėjo, pasirodymai jubiliejuose ar vestuvėse yra trumpesni – trunka apie valandą, nes dažniausiai jo pasirodymas būna netikėta dovana šventės kaltininkui.

„Visada mane pateikia kaip siurprizą.<...> Paskutinėje šventėje jubiliatė sėdėjo amo netekusi. Man labai patinka matyti žmonių reakcijas. Kokie vaikai būna laimingi, kai mato besidžiaugiančią gimtadienį švenčiančią mamą. Čia yra pagrindas. Ne piniguose esmė, o momentuose, kurie išliks visam gyvenimui, nes asmeninėje šventėje dalyvavo mėgstamas atlikėjas", – džiaugėsi dainininkas.

Radžis atskleidė, kad jis pats būtų norėjęs, kad jo šventėje būtų pasirodęs maestro Stasys Povilaitis.

„Nuo pat mažumės jis (Stasys Povilaitis - aut. past.) buvo mano autoritetas. Kai jį pamačiau, nuo tada gimtadieniui dovanų nenorėjau nieko kito – tik jo kasečių. Turėjau surinkęs visas jų kolekciją", – prisiminė R. Aleksandrovičius.

Visą interviu su Radžiu Aleksandrovičiumi žiūrėkite vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.

