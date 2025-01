Antanas Sadauskas prakalbo apie sužadėtuves su Monika Liu: užminė mįslę

Visgi Antanas šiuo klausimu išliko paslaptingas ir nenorėjo atskleisti daugiau detalių.

Viešai kalbėti dar nepasirengę

Diskusiją pradėjęs Artūras tiesiai šviesiai paklausė, kaip Antanas jaučiasi, atsižvelgiant į tai, kad pastarosiomis dienomis žiniasklaida netilo nuo spėlionių apie jųdviejų santykius.

Vis dėlto, Antanas atsakė aptakiai: „Pasipiršęs? Mes, žinokit, dar viešai nekalbam apie šitą dalyką“.

Šis atsakymas tik dar labiau pakurstė susidomėjimą poros santykiais. Antanas trumpai atsakė, kad šios temos pora dar nėra pasiruošusi detalizuoti ir aptarinėti viešai.

Komiko kelias – ilgas ir kupinas iššūkių

Kalbėdamas su Artūru Lebedenko Swan, Antanas palietė ir kitą įdomią temą – kas lemia sėkmę komiko profesijoje.

Paklaustas, ko reikia, norint tapti geru komiku, Sadauskas pirmiausia pabrėžė norą: „Labiausiai tai reikia norėti. Iš tikrųjų“.

Tačiau noras – tai tik pradžia. Anot Antano, komiko kelias yra ilgas ir kupinas iššūkių. Jis pasakojo, kad net ir tiems, kuriems iš pradžių sekasi prastai, nuolatinis darbas ir atkaklumas gali atnešti sėkmę.

Antanas pateikė pavyzdžių iš Lietuvos komikų pasaulio, paminėdamas Tomašą Rynkevič ir Kristoforą Vaidutį, kurie, jo žodžiais, iš pradžių susidūrė su sunkumais, tačiau nenustojo bandyti.

„Tu tiek daug kartų sudegi, tu tiek daug kartų bandai tuos bajerius, kad anksčiau ar vėliau pramuši“, – teigė A. Sadauskas.

Be atkaklumo, Antanas taip pat paminėjo „juokingą veidą“, kaip svarbią savybę geram komikui. Jis pateikė Mantą Katlerį kaip puikų pavyzdį žmogaus, kurio išvaizda ir intelektas kuria unikalų efektą.

„Jo mintys nesumatch‘ina su jo veidu“, – aiškino Antanas, pridurdamas, kad būtent tokios savybės daro Katlerį pasaulinio lygio komiku.

Antano mintys apie humoro pasaulį rodo, kad komiko darbas reikalauja ne tik talento, bet ir nepaprastos valios bei užsispyrimo.

„Valia yra racionalus dalykas, o noras yra neracionalus. Tai tau reikia neracionaliai norėti“, – filosofiškai reziumavo jis.

Visą laidą žiūrėkite čia:

Monika Liu atvirai prabilo apie santykius

Anksčiau tinklalaidėje „Nusirenk iki pusės“ Monika Liu paatviravo apie santykius su Antanu. Pokalbio metu ji prabilo apie sunkų periodą, kuomet didelis darbo krūvis jai trukdė pailsėti. Bet visgi po sudėtingo etapo atėjo nauja pradžia.

„Visam šitam etape galvojau, kad ir tas, ir tas sugriuvo. Ir atėjo Antanas. Jis buvo kaip šviesos spindulys. Atrodo, kad lyg nukrito iš giedro dangaus. Aš jam labai patikau kaip moteris. Jis net viešai yra pasakęs, kad va čia Monika Liu kokia faina, pasirodo yra man porą kartų prieš tai rašęs. Bet aš į tai nežiūrėjau rimtai, nes jis už mane yra jaunesnis“, – sakė dainininkė.

„Pamenu, kad kaip ir norėjau santykių, bet galvoje turėjau susidėliojusi modelį, kaip tie santykiai turėtų atrodyti. Maniau, kad čia kažkoks jaunas ir nerimtas, juo visai nepasitikėjau. Jis labai protingas ir charizmatiškas, jo labai gera ir šilta energija.

Jis vis man parašydavo, vis į pasimatymą kviesdavo. Kartais aš jam tik kartą per savaitę atrašydavau, kartais palikdavau ant seen. Bet jis man vis bent kartą per mėnesį parašydavo. Ir galiausiai jis pasikvietė mane į savo laidą, nes trūko vieno pašnekovo.

Galiausiai jis man paskambino, prašnekėjome valandą, buvo labai smagus pokalbis. Mes abudu klaipėdiečiai, kažkoks labai man jis savas buvo“, – šyptelėjo Monika.

Visgi ji tikino, kad net ir tada į Antaną ji nežiūrėjo labai rimtai: „Aš žiūrėjau į jį kaip į labai fainą bičą, kuris bus fainas kažkam. Galvojau, kad jis man per jaunas“.

„Kiekvienoje laidoje vis kalbėdavau apie antrą pusę, apie meilę, atrodo, kad kiekvienam į mano gyvenimą atėjusiam vaikinui duodavau šansą. Galiausiai pamenu, kad buvau laidoje pas Justiną Jankevičių, ir mes juokavome, kad kiekvienam linkime turėti po savo Antaną. Va ir po metų dabar turėjau savo Antaną“, – juokėsi ji.

