Monika Liu atskleidė, kaip Antanas Sadauskas siekė jos širdies: „Į pasimatymą ėjau net neišsiplovusi galvos“

„Nebežinai, kaip pasikrauti. Būna, kad užsiblokuoji ir nemoki pailsėti“, – apie patirtą perdegimą kalba atlikėja Monika Liu.

Pradžioje į Antaną rimtai nežiūrėjo

Laidos viešnia pokalbio metu prabilo apie sunkų periodą, kuomet didelis darbo krūvis jai trukdė pailsėti. Bet visgi po sudėtingo etapo atėjo nauja pradžia.

„Visam šitam etape galvojau, kad ir tas, ir tas sugriuvo. Ir atėjo Antanas. Jis buvo kaip šviesos spindulys. Atrodo, kad lyg nukrito iš giedro dangaus. Aš jam labai patikau kaip moteris. Jis net viešai yra pasakęs, kad va čia Monika Liu kokia faina, pasirodo yra man porą kartų prieš tai rašęs. Bet aš į tai nežiūrėjau rimtai, nes jis už mane yra jaunesnis“, – sakė dainininkė.

„Pamenu, kad kaip ir norėjau santykių, bet galvoje turėjau susidėliojusi modelį, kaip tie santykiai turėtų atrodyti. Maniau, kad čia kažkoks jaunas ir nerimtas, juo visai nepasitikėjau. Jis labai protingas ir charizmatiškas, jo labai gera ir šilta energija.

Jis vis man parašydavo, vis į pasimatymą kviesdavo. Kartais aš jam tik kartą per savaitę atrašydavau, kartais palikdavau ant seen. Bet jis man vis bent kartą per mėnesį parašydavo. Ir galiausiai jis pasikvietė mane į savo laidą, nes trūko vieno pašnekovo.

Galiausiai jis man paskambino, prašnekėjome valandą, buvo labai smagus pokalbis. Mes abudu klaipėdiečiai, kažkoks labai man jis savas buvo“, – šyptelėjo Monika.

Visgi ji tikino, kad net ir tada į Antaną ji nežiūrėjo labai rimtai: „Aš žiūrėjau į jį kaip į labai fainą bičą, kuris bus fainas kažkam. Galvojau, kad jis man per jaunas“.

„Kiekvienoje laidoje vis kalbėdavau apie antrą pusę, apie meilę, atrodo, kad kiekvienam į mano gyvenimą atėjusiam vaikinui duodavau šansą. Galiausiai pamenu, kad buvau laidoje pas Justiną Jankevičių, ir mes juokavome, kad kiekvienam linkime turėti po savo Antaną. Va ir po metų dabar turėjau savo Antaną“, – juokėsi ji.

Pirmas pasimatymas – po pusmečio

Netgi Moniką pakvietęs į savo laidą paskui Antanas jai parašė.

„Jis labai žinojo, ko nori ir buvo labai savimi pasitikintis. Man jis labai patiko kaip žmogus ir galiausiai, po pusės metų sutikau nueiti į tą pasimatymą. Pamenu, tada jį savo akyse mačiau kaip berniuką. Į pasimatymą ėjau visai be jokių lūkesčių, net galvos neišsiplovusi. Neturėjau jokių lūkesčių.

Tada per pasimatymą pamačiau, kad keičiasi mano kūno kalba, pradėjau pastebėti, kad jis aukštas, kad keičiasi mano akyse. Jis labai protingas, bet tuo pačiu labai šiltas ir savas. Tada ir pasimatyme pagalvojau, kad galėjau tą galvą ir išsiplauti“, – teigė pašnekovė.

Po pirmojo pasimatymo ir užsimezgė Monikos bei Antano draugystė. Pati Monika tikina jau tada norėjusi su juo bendrauti artimiau.

„Pamenu, kad po to karto jau norėjau su juo bendrauti. Jis visada žino, ko nori ir visada tai pasiima. Visada žinodavau, ko jis nori ir ko siekia. Paskui pradėjau jį lyginti su visais kitais, su kuriais buvau anksčiau. Supratau, kad čia yra fainiausias bičas iš visų, kad jis yra nerealus“, – sako ji.

Monika taip pat papasakojo apie pirmąjį jos ir Antano bučinį: „Pamenu, kad per kažkurį pasimatymą naktį vaikščiojom mieste, buvo tuščia tuščia. Ir tik pastebėjau, kad balkone sėdi kažkokia pora. Pasakiau Antanui, kad būtų labai smagu, jei mus kažkas nufotografuotų“.

