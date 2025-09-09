Ant raudonojo kilimo atlikėja ėmė valgyti lūpdažį: šokiravo net visko mačiusius

Atlikėja, pasipuošusi ryškia žalia–pilka languota mini suknele su rožiniais kristalais, fotografams pozavo laikydama rankoje raudoną MAC „Lady Danger“ lūpdažį.
To nesitikėjo niekas
Iš pradžių viskas atrodė įprastai – ji tiesiog pasitvarkė makiažą. Tačiau netikėtai žvaigždė padarė tai, ko niekas nesitikėjo: atsikando lūpdažio, jį sukramtė ir prarijo.
Šis šokiruojantis gestas ne tik prikaustė visų dėmesį, bet ir pasirodė esąs reklaminis performansas – tokiu būdu Doja Cat paskelbė tapusi MAC Cosmetics pasauline ambasadore.
„Visada buvau MAC mergina, o dabar galiu šią meilę atnešti į pasaulinę sceną. Makiažas man yra dažai, šarvai, būdas kurti personažus – ir MAC visada simbolizavo tokio tipo meną bei laisvę“, – sakė ji.
Be bendradarbiavimo su MAC, Doja Cat šiais metais pasiekė ir daugiau – jos kūrinys su Lisa ir Raye „Born Again“ nominuotas „Geriausios K-Pop dainos“ kategorijoje, o jau netrukus atlikėja pristatys naują albumą „Vie“.
Be to, ji pasirodė scenoje kartu su kitomis garsenybėmis – Sabrina Carpenter, Mariah Carey ir Jelly Roll.
