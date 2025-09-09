Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Ant raudonojo kilimo atlikėja ėmė valgyti lūpdažį: šokiravo net visko mačiusius

2025-09-09 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-09 11:25

Rugsėjo 7-ąją Niujorke įvyko vienas laukiamiausių muzikos pasaulio renginių – MTV vaizdo klipų apdovanojimai (VMA 2025). Raudonasis kilimas tradiciškai tapo vieta, kur garsenybės stengėsi nustebinti savo įvaizdžiais, tačiau šįkart labiausiai apie save priminė Doja Cat.

Doja Cat (nuotr. SCANPIX)
7

Rugsėjo 7-ąją Niujorke įvyko vienas laukiamiausių muzikos pasaulio renginių – MTV vaizdo klipų apdovanojimai (VMA 2025). Raudonasis kilimas tradiciškai tapo vieta, kur garsenybės stengėsi nustebinti savo įvaizdžiais, tačiau šįkart labiausiai apie save priminė Doja Cat.

REKLAMA
2

Atlikėja, pasipuošusi ryškia žalia–pilka languota mini suknele su rožiniais kristalais, fotografams pozavo laikydama rankoje raudoną MAC „Lady Danger“ lūpdažį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Doja Cat
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Doja Cat

To nesitikėjo niekas

Iš pradžių viskas atrodė įprastai – ji tiesiog pasitvarkė makiažą. Tačiau netikėtai žvaigždė padarė tai, ko niekas nesitikėjo: atsikando lūpdažio, jį sukramtė ir prarijo.

REKLAMA
REKLAMA

Šis šokiruojantis gestas ne tik prikaustė visų dėmesį, bet ir pasirodė esąs reklaminis performansas – tokiu būdu Doja Cat paskelbė tapusi MAC Cosmetics pasauline ambasadore.

REKLAMA

„Visada buvau MAC mergina, o dabar galiu šią meilę atnešti į pasaulinę sceną. Makiažas man yra dažai, šarvai, būdas kurti personažus – ir MAC visada simbolizavo tokio tipo meną bei laisvę“, – sakė ji. 

Be bendradarbiavimo su MAC, Doja Cat šiais metais pasiekė ir daugiau – jos kūrinys su Lisa ir Raye „Born Again“ nominuotas „Geriausios K-Pop dainos“ kategorijoje, o jau netrukus atlikėja pristatys naują albumą „Vie“.

Be to, ji pasirodė scenoje kartu su kitomis garsenybėmis – Sabrina Carpenter, Mariah Carey ir Jelly Roll.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų