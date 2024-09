Angelinos Jolie poelgis pravirkdė milijonus: sunku nesižavėti

A. Jolie atvyko į Venecijos kino festivalį pristatyti filmo „Marija“, kuriame atliko pagrindinį vaidmenį.

Kai A. Jolie pozavo fotografų kameroms ant raudonojo kilimo, ten pat neįgaliojo vežimėlyje išvydo savo gerbėją. Angelina nustebino susirinkusiuosius savo požiūriu į gerbėją, rašo portalas UNIAN.

Aktorė ne tik priėjo prie sunkiai sergančio žmogaus, bet ir atsiklaupė priešais, kad su juo pasisveikintų. Angelina uždėjo ranką jam ant peties ir kalbėjosi su ligoniu.

Paaiškėjo, kad tai yra italų rašytojas Pasqualino Esposito. Vyras serga šonine amiotrofine skleroze. Tai neurodegeneracinė liga, pažeidžianti galvos ir nugaros smegenų nervines ląsteles.

Rašytojas apie garsenybę kalbėjo kaip apie „žmogų su didele širdimi“. Susirinkusieji nufilmavo šią akimirką ir išplatino vaizdo įrašą internete.

On the red carpet for Maria tonight, Angelina Jolie took a moment to kneel down and meet a fan with ALS. 🖤 A true class act at #Venezia81. 🌟 #LisLove pic.twitter.com/AuLMed8O6C