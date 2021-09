Andžela Adamovič-Gečienė neria į savo verslą: idėją pasufleravo motinystė

Ženklai paskatino siekti tikslo

Anžela Adamovič-Gečienė juokauja, kad drabužių verslo „GFamily“ idėjos atsiradimo istorija išties ilga. Imtis naujos veiklos paskatino motinystė ir su ja susiję rūpesčiai, pavyzdžiui, varginančios berniukiškų drabužėlių paieškos. Moteris tikina, kad vienas po kito sekę ženklai parodė, kad reikėtų išbandyti savo jėgas ir žengti šį rizikingą, tačiau visai šeimai svarbų žingsnį. „Džiaugiamės, kad tąkart nepabūgome ir šiuo metu turime pakankamai sėkmingai besivystantį verslą“, – sako atlikėja.

Moteris tikina aprangą kurianti suaugusiems ir vaikams iki septynių metų, todėl prekės ženklo drabužiai yra stilingi, bet neįmantrūs. Unikalus akcentas – drabužius puošiančios vaikiškos frazės. „Patys pirmieji užrašai ant drabužėlių buvo ištarti mūsų sūnaus, kurie jam taip pat buvo patys pirmieji“, – šypteli Anžela. – o vėliau žodžių skrynia buvo papildyta dukterėčios ir kitų vaikų ištartomis frazėmis.

Svarbiausia turėti taisykles

Nuvažiuoti į darželį, išsimaudyti ežere, atlikti treniruotę, nudirbti namų ruošos ir kasdienius „GFamily“ darbus, pažaisti su sūnumi – tai tik keletas iš daugelio Anželos darbų, pažymėtų dienotvarkėje. Paklausta apie tai, kaip pavyksta visur suspėti, moteris atsako, kad būna visko, o kartais ne visi įvykiai susidėlioja taip, kaip tikėtasi. Tačiau tam, kad viskas pavyktų, svarbu kruopščiai planuoti.

Pašnekovė tikina, kad per kelerius metus teko išbandyti ne vieną metodą ir taip išsiaiškinti, kas jų šeimoje veikia, o kas ne. Paprašyta pasidalinti patarimais, ji drąsiai teigia: „Didžiausias patarimas – turėti savyje noro ir drąsos, tuomet viskas atrodys įmanoma. Be to, svarbu planuoti dienotvarkę savaitę ar mėnesį į priekį“, – sako Anžela ir patikina, kad nuoseklus planavimas padeda neišeiti iš proto tomis sudėtingomis dienomis, kurias retkarčiais tenka išgyventi.

Versle padeda šiuolaikinės technologijos

Anžela Adamovič tikina, kad versle neapsieisi be pasitikėjimo savimi ir išmaniųjų įrenginių, kurie daugelį užduočių padeda atlikti efektyviau.

„Įrankis, be kurio šiuo metu neapsieinu yra planšetinis kompiuteris. Jo mobilumas ir funkcionalumas tokioje intensyvioje dienotvarkėje man tampa itin svarbiais. Jį, kitaip nei įprastą kompiuterį, paprasta pernešti į kitą kambarį ar pasiimti kartu keliaujant į žaidimų aikštelę, todėl ramiai galiu tęsti pradėtus darbus“, – pasakoja Anžela.

Pasak jos, patogu, kad planšetinis kompiuteris turi išmanųjį rašiklį, kuriuo galima piešti ar rašyti ekrane. „Nesvarbu, kur būčiau, patogiai galiu pasižymėti kylančias idėjas ar nupiešti drabužėlio eskizą. Mano dienotvarkėje yra daug skirtingų užduočių, todėl planšetinis kompiuteris tapo mano visos dienos pagalbininku. Netgi vakare, norėdama atsipalaiduoti ir pažiūrėti filmą, įsijungiu planšetę, o ne televizorių“, – tikina A. Adamovič-Gečienė