Alekna – apie garsųjį vaizdo įrašą balkone, kelionėje pasigautą koronavirusą, ir konkurenciją šou pasaulyje

Andrius Aleknavičius vaizdo konferencijoje dalyvavo pristatydamas savo naują kūrinį. Pasak jo, užsienyje filmuojant vaizdo klipą šiam kūriniui, nepavyko išvengti nemalonių įvykių. Reperis prisipažino, susirgęs koronavirusu ir turėjęs įzoliuotis:

„Didžiausias kuriozas, nemalonus įvykis, įvykęs filmavimo metu – susirgau ta šlykščia liga, kuri dabar visuomenėje eskaluojama. Dvidešimt dienų užstrigau užsienyje – ir karantino viešbutyje buvau, ir ligoninėje. Bet viskas baigėsi gerai“, – džiaugiasi Alekna.

Pasak paties kūrėjo, jo naujoje muzikoje – žymiai daugiau pozityvo, teigiamų emocijų, nei ankstesnėje kūryboje. Pasak jo, neramumų kupinais laikais norisi skleisti šilumą ir džiaugsmą:

„Aš manau, kad jau pakankamai sukūriau dainų, būdamas šiek tiek nelaimingas. Dabar noriu dalintis savo laimingąja puse. Dainos žinutė labai paprasta – esu laimingas su vienu žmogumi, ir kas benutiktų, ji nebus viena“, – apie antrąją pusę netikėtai prisipažįsta atlikėjas. Paprašytas patikslinti, ar nauja daina – apie mylimąją, Andrius atsako teigiamai.

2012-ais metais internete itin sparčiai išpopuliarėjo vaizdo įrašas, kuriame jaunasis Andrius viename Šilainių daugiabučio balkone repuoja „free style“ – be išankstinio pasiruošimo. Paklaustas, ar nelaiko šio vaizdo įrašo savo karjeros atspirtimi, Alekna nustebina – pasirodo, jam šis įrašas nebepatinka:

„Jei atvirai, energetiškai aš savęs tame vaizdo įraše visiškai nebematau ir nebejaučiu. Galėčiau sakyti, kad ten ne aš. Ten buvo tiesiog internete paplitęs vaizdo įrašas laisva forma. Šiai dienai aš visai kitaip žiūri į savo kūrybą.

Nežinau, gal žmonės tuo metu buvo įdomu. Vaikinas daugiabučio terasoje, šiek tiek išgėręs šampano, atsipalaidavęs. Gal tas bičas pasirodė savas.

Man kartais rašo žmonės, klausia, kur tas įrašas. Jis nėra pašalintas, jis paslėptas. Gal kada nors po dvidešimties metų jis ir vėl taps viešas, bet dabar aš savo kūrybą matau visiškai kitaip“, – svarsto A. Aleknavičius.

Kelerius metus Alekna buvo apskritai dingęs iš viešumos. Paklaustas, kas atsitiko, vaikinas atsako paprastai – norėjo pagyventi savo gyvenimą kaip Andrius: „Buvo laikotarpis mano gyvenime, kai trejus ar ketverius metus apskritai nieko nekūriau. Susikoncentravau į Andrių, o ne į Alekną ir muzikinį kelią.

Po kurio laiko sukūriau „Tu esi noriu“. Žinojau, kad ji gali sulaukti šiek tiek rezonanso, bet nesitikėjau tokio populiarumo.

Nenoriu nei girtis, nei panašiai, bet kaskart stengiuosi išsikelti sau iššūkius, pats save nustebinti. Galiu pasakyti, kad man vėl yra negėda dalintis ir didžiuojuosi tuo, ką sukūrėme.

Per paskutinius du metus leidau sau šiek tiek patinginiauti, nebūti matomas. Norint išlaikyti auditoriją reiktų pasidalinti dažniau nei viena daina per metus. Kiti žmonės per tą laiką albumą išleidžia“, – apie iššūkius norint sugrįžti po pertraukos pasakoja A. Aleknavičius.

O ar stipri Lietuvoje konkurencija tarp atlikėjų? Alekna įsitikinęs – didžiajai daliai scenos žvaigdžių tikrai ne konkuruoti su kitais yra svarbiausia: „Jei išleisi gerą dainą, kurią žmonės klausys, tave ir kvies į koncertus ir tavęs norės visur. Yra žmonių, kurie šiemet išleido vieną kitą dainą ir juos kviečia į koncertus.

Stengiamės negalvoti apie konkurenciją, tiesiog dalintis tuo, ką turime geriausio. Klausytojai, publika patys atsirinks, kas jiems yra prie širdies. Mes esame maža šalis ir manau, kad turime būti draugiški ir vieningi“, – šypsosi žinomas atlikėjas.