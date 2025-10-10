Aktorius Simonas Storpirštis įsileido į savo namus: „Norėjau tylos, o gavau katino peles ant palangės“

„Aš norėjau ramybės. Dirbame mieste, visur žmonės, energija, įtampos... Norėjau tylos, o gavau katino peles ant palangės ir visokius lapus. Bet tame – kažkoks žavesys,“ – pasakoja aktorius. –
„Pirmus metus bandžiau viską suvaldyti, viską grėbiau, pjoviau, dariau daugiau nei galėjau. O dabar tiesiog leidžiu tiems lapams kristi. Nebūtina kasdien jų grėbti. Man tai netrukdo.“ – pasakojo aktorius.
Lėtesnis gyvenimas atsiliepia kūrybai
Gyvendamas arčiau gamtos, Simonas sako atradęs visai kitokį laiką – lėtesnį, tikresnį, kupiną mažų ritualų: „Visur man viskas turi būti tiksliai – scenoje, gyvenime. Bet čia, gamtoj, išmoksti paleisti. Nebūtina viską nupjauti laiku. Kartais smagiausia – išeiti basomis ant nenupjautos žolės,“ – šypsosi jis. – „Net jei ir nespėji to kiemo susitvarkyti – tebūnie. Pasaulis dėl to tikrai nesugrius. Ir tame aš atrandu daug laisvės.“
Ta kasdienė ramybė, pasak Simono, atsiliepia ir jo kūrybai. Aktorius pasakoja apie naują iššūkį ir jam svarbų karjeros etapą – muzikinį monospektaklį „Viskas užimta“, kuriame jis vienas įkūnija net 40 skirtingų personažų, rašoma pranešime spaudai.
Spektaklis „Viskas užimta“ – tai komiška ir kartu jautri istorija apie žmogų, kuris nori suspėti visur: darbe, santykiuose, gyvenime. Bet galiausiai supranta, kad kai viskas „užimta“, lieka tik vienas dalykas – sustoti ir būti čia, dabar.
Besiruošdamas spektaklio premjerai, tarp repeticijų ir šeimos pareigų, aktorius rado laiko pakviesti aktorių audrių Bružą į savo kiemą. TV3 laidoje „Pasidaryk pats“ pamatysite – šmaikštų dviejų aktorių Simono Storpirščio ir Audriaus Bružo duetą.
Šie vyrai Simono namo kieme – imsis senos obels genėjimo misijos. Medis senas ir aukštas, jam reikia ypatingo genėjimo. Kaip seksis dviem menininkams tvarkytis su šia misija, pamatysite laidoje.
