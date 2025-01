Aktorius prie šviesoforo patyrė kraupų išpuolį: liko aklas viena akimi

Mike‘as, kuris anksčiau ketverius metus vaidino pagrindinį vaidmenį filme „Joseph and the Technicolour Dreamcoat“ (angl. „Juozapas ir spalvotasis svajonių apsiaustas“), mano, kad jo užpuolimas buvo bandymas apiplėšti, rašo mirror.co.uk.

Užpuolikas smogė tiesiai į veidą

Užpuolimas įvyko gruodžio 18 d., o po to sekusias savaites Mike‘as vadina „amerikietiškais kalneliais“. Jis „Instagram“ tinkle paaiškino, kad jo akies būklė yra stabili, tačiau sako, kad jos gijimas truks „daug mėnesių“.

Kalbėdamas su „The Sun“, Mike‘as aprašė išbandymus, sakydamas, kad vyras „pirma išdaužė vairuotojo pusės langą“. Jis sakė, kad jam buvo smogta tiesiai į veidą ir jis buvo nublokštas skersai ant keleivio sėdynės.

„Man teko iš veido traukti metalo fragmentus, – sakė jis. – Manai, kad žinai, kaip gali reaguoti tokiose situacijose. Bet aš mačiau žvaigždutes. Nežinojau, kas po velnių vyksta“.

Manoma, kad užpuolikas, taikydamasis į Mike‘ą jo automobilyje, rankoje laikė kastetą arba kažkokį nedidelį metalinį daiktą su svoriu. „GoFundMe“ puslapyje, kurį įkūrė Mike‘o žmona, teigiama, kad vėl prasidėjęs eismas išgąsdino užpuoliką, kuris paspruko savo mikroautobusu.

Ji rašė: „Per kelias sekundes Mike‘o gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis, o per pastarąjį mėnesį tarp kelių kelionių į Moorfields ligoninę dėl susitikimų ir patikrinimų, situacijos rimtumas ėmė slėgti ir kartais yra pribloškiantis, dar labiau nuliūdino tai, kad per tris savaites nuo šio įvykio policija nutraukė GBH bylą dėl to, kad toje vietovėje nebuvo vaizdo kamerų, todėl nėra galimybės susekti užpuoliką – labai nesąžininga, kad teisingumas nebus įvykdytas“.

Situacija gerėja

Mike‘as gyrė savo „dienos angelą“, liudininką, vardu Bobby, kuris pasirūpino, kad po incidento jis būtų nuvežtas į ligoninę. Mike‘as buvo priverstas daugiau nei septynias valandas praleisti greitosios pagalbos skyriuje, kur jam buvo atliekama daugybė tyrimų. Po to, kai buvo perkeltas į akių ligoninę operuoti, dar nebuvo žinoma, kiek regėjimo jis galiausiai atgaus.

„Man turi būti pakeistas lęšiukas. Turiu gauti ragenos donorą. Man turi būti pakeista ragena, – paaiškino jis. – Šiuo metu mano akį laiko šešios siūlės. Pirmąsias penkias savaites visą dieną kasdien vartoju skausmą malšinančius vaistus. Tai šiek tiek miglota. Mano žmona Ema buvo neįtikėtina“.

Savaitgalį jis šventė savo gimtadienį ir, nepaisant išbandymų, atrodė geros nuotaikos. Jis stovėjo šalia gimtadienio balionų, o jo sužalojimas buvo aiškiai pastebimas, nes akis buvo stipriai užrišta. Jis taip pat pateikė atnaujintą informaciją ir padėkojo žmonėms už palaikymą ir pagalbą savo „GoFundMepage“ svetainėje.

Įkeltame „Instagram“ įraše jis pridūrė: „Mano reikalai gerėja“.

Dar kartą padėkojęs Moorfieldso akių ligoninei, jis toliau sakė savo rėmėjams: „Ačiū, aš jus visus myliu“.