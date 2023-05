Aktorės dukra pranešė apie mamos mirtį: „Ji buvo 43 metus be mano tėvo“

Teigiama, kad aktorė mirė ligoninėje, apsupta šeimos, pranešė jos sugniuždyta dukra, skelbė dailystar.co.uk.

Barbara vaidino tokiuose serialuose kaip „Paskutinis vasaros vynas“ ir „Šeimos reikalai“.

Jos dukra, dainininkė Liza Pulman, apibūdino Barbarą kaip „šiltos širdies ir talentingą“.

Liza instagrame rašė: „Noriu pranešti žmonėms, kad ketvirtadienio vakarą 22.30 val. mirė mano graži, puiki, turinti savo nuomonę, garsiai kalbanti, šiltai nusiteikusi, talentinga ir vieniša mama. <..> Ji buvo 43 metus be mano tėvo, 30 metų be cigaretės ir 20 metų be gėrimo, bet niekada be humoro.“