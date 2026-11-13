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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Aktorei plyšta širdis: mirė vos 27-erių dukra

2026-11-13 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-13 13:25
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Būdama vos 27-erių mirė britų aktorės ir televizijos laidų vedėjos Lisa Maxwell dukra Beau Jessup. Apie jaunos moters mirtį pranešė Kolumbijos universiteto Žurnalistikos mokykla, kurioje ji studijavo.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Būdama vos 27-erių mirė britų aktorės ir televizijos laidų vedėjos Lisa Maxwell dukra Beau Jessup. Apie jaunos moters mirtį pranešė Kolumbijos universiteto Žurnalistikos mokykla, kurioje ji studijavo.

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Pranešimas apie Beau mirtį pirmadienį, lapkričio 9-ąją, buvo paskelbtas oficialioje universiteto interneto svetainėje, skelbė people.com.

Skaudi netektis

„Kolumbijos universiteto Žurnalistikos mokykla gedi netekusi Beau Jessup, mūsų magistrantūros programos studentės. Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jos šeimai, draugams, bendramoksliams ir visiems, kurie ją pažinojo ir mylėjo. Šiuo sunkiu metu mokykla bendradarbiauja su Beau šeima, siekdama suteikti jai reikiamą paramą ir pagalbą“, – rašoma pranešime.

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Daugiau informacijos apie jaunos moters mirties aplinkybes kol kas nepateikiama.

Beau Jessup turėjo baigti Kolumbijos universiteto Žurnalistikos mokyklą ir 2027 metų gegužę įgyti žurnalistikos magistro laipsnį. Kartu su pranešimu apie jos mirtį universitetas pasidalijo ir spalį su mergina duotu interviu.

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„Praėjusį mėnesį Kolumbijos naujienų tarnyba susisiekė su Jessup dėl rubrikos „Notebook“, kurioje pristatomi kai kurie iš daugybės įdomių universitete studijuojančių studentų. Gavusi jos šeimos leidimą ir paskatinta Žurnalistikos mokyklos vadovų bei bendramokslių, Kolumbijos naujienų tarnyba nusprendė paskelbti šį pokalbį, taip pagerbdama pernelyg trumpą jos gyvenimą, studijų laikotarpį Kolumbijoje ir patirtį Niujorke“, – teigiama universiteto pranešime.

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Interviu metu Beau pasakojo apie studijas, mėgstamą laisvalaikį ir ateities planus. Kalbėdama apie tai, kodėl pasirinko žurnalistiką, ji atskleidė, kad šia sritimi susidomėjo dar vaikystėje.

„Būdama televizijos aktorės dukra, nuo mažens neįprastai gerai suvokiau, koks atotrūkis gali būti tarp žmonių gyvenimų ir apie juos pasakojamų istorijų. Mačiau, kaip žurnalistika gali atskleisti žmogaus patirtis, tačiau kartu ir tai, kaip jos gali būti iškraipomos, supaprastinamos ar paverčiamos viešu pasakojimu, kurio pats žmogus beveik negali kontroliuoti. Nuo pat mažens man buvo įdomu, kas turi teisę pasakoti kitų žmonių istorijas“, – kalbėjo Beau.

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Ateityje ji tikėjosi dirbti žurnaliste, rašyti apie žmones ir kultūrą bei nagrinėti socialines temas, pasitelkdama universitete įgytas žinias.

„Mane ypač traukia žurnalistika dėl jos galios ir gebėjimo greitai reaguoti į įvykius. Taip pat norėčiau ir toliau rašyti teatrui, kai tam tikrą temą geriau atskleisti pasitelkiant kitą formą“, – pasakojo ji.

Jessup taip pat buvo įgijusi scenos rašymo magistro laipsnį Kembridžo universitete. Ji parašė pirmąją pjesę „The Sandbag“, kurioje nagrinėjama, kaip šeima, atmintis, kūnas ir iš kartos į kartą perduodami pasakojimai formuoja istorijas, kurias kuriame apie save.

 

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