Akibrokštas „Oskaruose“: iš transliacijos iškirpta ukrainiečių pergalės akimirka

Šiemet, iš sutrumpintos tarptautinės televizijos „Oskarų“ ceremonijos versijos netikėtai iškirptas filmo „20 dienų Mariupolyje“ apdovanojimo momentas ir galinga režisieriaus Mstislavo Černovo kalba.

Apie tai praneša „Public“. Kovo 11 d. per televizijos kanalą „Visuomeninė kultūra“ turėjo būti surengtas filmo apdovanojimų ceremonijos pakartojimas.

„Oskarų“ organizatoriai atsiuntė sutrumpintą renginio televizijos versiją, tačiau „Public“ praneša, kad filmo „20 dienų Mariupolyje“ statulėlės įteikimo momentas buvo iškirptas.

Visgi, televizijos kanalas nusprendė transliuoti pilną versiją, kad žiūrovai galėtų dar kartą pamatyti Ukrainos pergalę.

„Komanda buvo sukrėsta ir labai nusivylusi, kad tarptautinės versijos montaže, kur filmas „20 dienų Mariupolyje“ pelnė apdovanojimą, nebuvo nominuotas geriausiu pilnametražiu dokumentiniu filmu.

Galinga Mstislavo Černovo kalba pabrėžė Ukrainos ir pasaulio vienybę – juo labiau apmaudu, kad šis tiesos ir jėgos kupinas epizodas nebuvo įtrauktas į „Oskarų“ pasaulio licencijų turėtojams platinamą versiją“, – piktinosi „Visuomenės“ komanda.

Pažymėtina, kad pernai atitinkamoje kategorijoje nugalėjo filmas „Navalnas“. Juostai apie rusą ir jo žmonos Julijos Navalnajos politinę kalbą buvo rasta vieta tarptautinėje televizijos versijoje.

Iškovojo apdovanojimą

Vasario 10-osios vakarą ryškiausios scenos žvaigždės rinksi „Dolby“ teatre Holivude, Los Andžele, kur nugriaudėjo 96-oji „Oskarų“ ceremonija. Ukrainiečių režisieriaus Mstislavo Černovo filmas „20 dienų Mariupolyje“ laimėjo trokštamą statulėlę ir atnešė Ukrainai pirmąjį istorijoje kino apdovanojimą.

Daugiausia dėmesio sulaukė populiariausių juostų „Barbė“ bei „Openhaimeris“ dvikova. Ir nors karštų diskusijų sulaukė sprendimas neįtraukti filmo apie Barbę tarp Geriausių metų filmų nominantų. Visgi ši juosta gavo kone daugiausia dėmesio – nuo dainų atlikimo scenoje iki aktorių pasirodymų scenoje ir muzikos, skambėjusios transliacijos skirtukų metu.

Filmas „Oppenheimeris“ tapo didžiausiu vakaro nugalėtoju, pelniusi septynis apdovanojimus, įskaitant pagrindinį apdovanojimą už geriausią filmą ir pagrindinius Cilliano Murphy, Roberto Downey jaunesniojo ir Christopherio Nolano apdovanojimus.

Tuo tarpu Emmos Stone filmas „Prasti dalykai“ iškovojo 4 „Oskarų“ statulėles, įskaitant geriausios aktorės nominaciją, o britiškas filmas „Interesų zona“ pelnė du.

Laimėtojai (paryškinti):

Geriausias filmas:

„American Fiction“

„Anatomy of a Fall“

„Barbie“

„The Holdovers“

„Killers of the Flower Moon“

„Maestro“

„Oppenheimer“

„Past Lives“

„Poor Things“

„The Zone of Interest“.

Geriausias aktorius:

Bradley Cooperis – „Maestro“

Colmanas Domingo – „Rustin“

Paulas Giamatti – „The Holdovers“

Cillianas Murphy – „Oppenheimer“

Jeffrey Wright – „American Fiction“.

Geriausia aktorė:

Annette Bening – „Nyad“

Lily Gladstone – „Killers of the Flower Moon“

Sandra Huller – „Anatomy of a Fall“

Carey Mulligan – „Maestro“

Emma Stone – „Poor Things“

Geriausia antrojo plano aktorė:

Emily Blunt – „Oppenheimer“

Danielle Brooks – „The Color Purple“

America Ferrera – „Barbie“

Jodie Foster – „Nyad“

Da'Vine Joy Randolph – „The Holdovers“

Geriausias antrojo plano aktorius:

Sterlingas K Brownas – „American Fiction“

Robertas De Niro – „Killers of the Flower Moon“

Robertas Downey Jr – „Oppenheimer“

Ryanas Goslingas – „Barbie“

Markas Ruffalo – „Poor Things“

Geriausias režisierius:

Justine Triet – „Anatomy of a Fall“

Martinas Scorsese – „Killers of the Flower Moon“

Christopheris Nolanas – „Oppenheimer“

Yorgosas Lanthimosas – „Poor Things“

Jonathanas Glazeris – „The Zone of Interest“

Geriausias originalus scenarijus:

„Anatomy of a Fall“

„The Holdovers“

„Maestro“

„May December“

„Past Lives“

Geriausias adaptuotas scenarijus:

„American Fiction“

„Barbie“

„Oppenheimer“

„Poor Things“

„The Zone of Interest“

Geriausia originali filmo daina:

„The Fire Inside“ iš filmo „Flamin' Hot“ (Diane Warren)

„I'm Just Ken“ iš filmo „Barbie“ (Markas Ronsonas, Andrew Wyattas)

„It Never Went Away“ iš filmo „American Symphony“ (Jonas Batiste, Danas Wilsonas)

„Wahzhazhe (A Song For My People)“ iš filmo „Killers of the Flower Moon“ (Scottas George'as)

„What Was I Made For?“ iš filmo „Barbie“ (Billie Eilish, Finneas O'Connellis)

Geriausia originali muzika:

„American Fiction“

„Indiana Jones and the Dial of Destiny“

„Killers of the Flower Moon“

„Oppenheimer“

„Poor Things“

Geriausias užsienio filmas:

„Io Capitano“

„Perfect Days“

„Society of the Snow“

„The Teachers' Lounge“

„The Zone of Interest“

Geriausias dokumentinis filmas:

„Bobi Wine: The People's President“

„The Eternal Memory“

„Four Daughters“

„To Kill a Tiger“

„20 Days in Mariupol“

Geriausias kostiumų dizainas:

„Barbie“

„Killers of the Flower Moon“

„Napoleon“

„Oppenheimer“

„Poor Things“

Geriausias produkcijos dizainas:

„Barbie“

„Killers of the Flower Moon“

„Napoleon“

„Oppenheimer“

„Poor Things“

Geriausias montažas:

„Anatomy of a Fall“

„The Holdovers“

„Killers of the Flower Moon“

„Oppenheimer“

„Poor Things“

Geriausia kinematografija:

„El Conde“

„Killers of the Flower Moon“

„Maestro“

„Oppenheimer“

„Poor Things“

Geriausi vaizdo efektai:

„The Creator“

„Godzilla Minus One“

„Guardians of the Galaxy Vol. 3“

„Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One“

„Napoleon“