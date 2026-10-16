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Aistė Pilvelytė su nauju partneriu skelbia naujieną: „Kartu...“

2026-10-16 15:40 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-10-16 15:40
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Atlikėjas Edas Vieta pristato naują dainą „Likti spėsim“, prie kurios įgyvendinimo prisijungė ir Aistė Pilvelytė. Kūrinys pasakoja apie akimirkas, kai iki tikslo lieka vos vienas žingsnis, tačiau abejonės ir baimė neleidžia jo žengti.

Atlikėjas Edas Vieta pristato naują dainą „Likti spėsim“, prie kurios įgyvendinimo prisijungė ir Aistė Pilvelytė. Kūrinys pasakoja apie akimirkas, kai iki tikslo lieka vos vienas žingsnis, tačiau abejonės ir baimė neleidžia jo žengti.

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„Likti spėsim“ gimė iš asmeninės patirties ir klausimo, su kuriuo tikriausiai yra susidūręs ne vienas: kas būtų, jei vis dėlto išdrįstume? Kartais iki svajonės ar svarbaus pokyčio lieka visai nedaug, tačiau būtent tada pradedame abejoti savimi. Šia daina Edas kviečia nepasiduoti baimei ir išdrįsti žengti tą paskutinį žingsnį.

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„Kartu su prodiusere rašėme šią dainą pirmiausia sau. Ne kartą buvau sustojęs per žingsnį nuo tikslo ir vėliau galvojau, kas būtų buvę, jei būčiau ėjęs toliau. Norisi, kad kas išgirdęs šią dainą tą žingsnį vis dėlto žengtų“, – sako Edas Vieta.

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Prie Edo Vietos kūrinio prisijungė ir Aistė Pilvelytė, per savo karjerą išleidusi ne vieną solinę dainą. Nors iš pradžių atlikėjai planavo bendradarbiauti kituose projektuose, viskas pasikeitė, kai Edas Aistei parodė vienos savo dainų demonstracinį įrašą. Kūrinys atlikėjai iškart patiko, todėl netrukus jiedu pradėjo dirbti kartu.

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„Kai Edas parodė man dainos demo versiją, iškart pajutau, kad ši daina yra apie kiekvieną iš mūsų. Visi esame stovėję per žingsnį nuo savo svajonės ir nedrįsę jo žengti. Labai norėjosi būti šios istorijos dalimi“, – sako Aistė Pilvelytė.

Prie dainos „Likti spėsim“ žodžių ir muzikos kūrimo prisidėjo Edas Vieta ir Salomėja Vaisiūnaitė, kuri taip pat prodiusavo kūrinį. Dainos vizualizaciją sukūrė videografas Ervinas Dikinis.

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Dainos „Likti spėsim“ galima klausytis „Spotify“, „Apple Music“ ir „YouTube“ platformose.

Edas Vieta – Lietuvos atlikėjas, plačiau žinomas po dalyvavimo dešimtajame, jubiliejiniame televizijos projekto „Lietuvos balsas“ sezone. Jis kuria ir pristato savo muziką, o tarp jo dainų – „Paleidžiu“ ir „Manęs pasigedai“. Naujausias kūrinys „Likti spėsim“ pratęsia atlikėjo autorinės kūrybos kelią ir atspindi jam svarbias asmenines temas.

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