Aistė Pilvelytė – apie santykį su Rūta Ščiogolevaite ir Vaida Genyte: „Mus veža branda“

Aistė Pilvelytė sutiko apžvelgti prabėgusius metus kartu su naujienų portalu tv3.lt.

„Buvo darbingi metai. Apvažiavome trečdalį Lietuvos. Labai daug stengiausi grūdintis, lindau į ledinį vandenį tam, kad atlaikyčiau koncertus. Pasirodymai būdavo vienas po kito, o tarp jų – ilgos valandos kelyje, tad tikrai buvo ką veikti.

Metai buvo geri ir koncertine prasme, ir vidinės ramybės prasme. Buvo toks aukso viduriukas. Bet gyvenime – kaip gamtoje – tai lietus, tai saulė, tai apsiniaukę. Lygiai taip pat ir pas žmones yra įvairių stichijų“, – pasakojo A. Pilvelytė.

Gimtadienio šventė

Gimtadienį Aistė kasmet švenčia toje pačioje Vilniaus vietoje – jaukiame Žvėryno restorane „Veranda“. Tiesa, šįkart draugams jubiliatės teks šiek tiek palaukti, kadangi ji gimimo dieną pradės koncertuodama ir į šventę atvyks madingai pavėlavusi.

„Suvažiuos mano draugai, atvyks net ir iš Anglijos. Tą vakarą koncertuoju Širvintų miesto šventėje – irgi įdomus sutapimas, nes tai yra mano močiutės gimtinė. Iškart po pasirodymo lėksiu pas draugus, kurie jau manęs lauks prie stalo.

Pasibūsime su dainomis, su širdžiai mielais žmonėmis“, – tęsė A. Pilvelytė.

Paklausta, kuri gimtadienio šventė labiausiai įsiminė, ji pastebėjo, kad visos jos būna įdomiai skirtingos.

„Turbūt svarbiausia, kad mano draugai, kurie jau daug metų su manimi kelyje, kitaip tariant, važiuoja tuo pačiu vagonu, būtų šalia. Draugystė yra darbas, turi atiduoti daug savęs, kad ji vystytųsi. O gimtadienis yra dar viena proga padėkoti už bičiulius“, – šypsojosi atlikėja.

Gimtadieniai yra neatsiejami nuo sveikinimų ir dovanų. Bet Aistė vertina paprastus dalykus.

„Svarbiau yra emocija, žvilgsnis, išsakyti žodžiai, čia – faktas. Bet, aišku, meluočiau, jei sakyčiau, kad dovanų man nereikia. Ir jos yra svarbios. Bet, žinokit, man gal net svarbiau yra dovanos įpakavimas, pateikimas, o ne tai, kas viduje“, – sakė Aistė.

Santykiai su scenos kolegėmis

Aistė koncertuoja kartu su Vaida Genyte ir Rūta Ščiogolevaite. Moteris pritarė minčiai, kad jų ryšys metams bėgant stiprėja, o labiausiai sutarti padeda vienas svarbus dalykas.

„Mus veža branda. Kai moteris jau turi patirties, ji neina į konfliktus, moka juos apeiti, moka patylėti, negirdėti. Mūsų mokėjimas priimti viena kitą tokias, kokios esame, yra didžiausias menas. Mes būname be kaukių, atviros. Viena kitos neteisiame, nekritikuojame. Dažniausiai jauni žmonės pykstasi dėl įvairių smulkmeniškų dalykų, pati prisimenu, kaip būdavo. Dabar, jei iškyla kokių nors nesklandumų, sėdame ir kalbamės. Mus veža brandos vagonas“, – juokėsi A. Pilvelytė.

Viena iš kitos jos daug ko mokosi.

„Kiek daug galima išmokti iš Vaidos ir Rūtos. Manau, jos irgi iš manęs gali daug ko išmokti. Visos esame gan skirtingos. Kaip daug žmonių sako – tas skirtingumas yra įdomiausia mūsų grupės dalis. Mes visos esame kaip iš kitų operų, kaip iš kitų pasaulių. Kartais net įdomu žiūrėti iš šalies. Bet turime bendrystę – sceną. Ir pašaukimą dainuoti“, – kalbėjo pašnekovė.

Aktyvus gyvenimas

Atlikėjos vasara yra aktyvi. Daug koncertų ne tik su grupe, bet ir solo.

„Džiaugiuosi, kad yra koncertų, matau, kad ir kolegos turi darbų. Žmonės yra labai atsigavę, eina į koncertus, atgimsta ir senesni atlikėjai. Tai yra labai smagu“, – tikino ji.

Be to, pompastikos nemėgstanti Aistė prasitarė, kad niekada nenorėjo būti žinoma – norėjo tik dainuoti.

„Čia yra nesuderinami dalykai. Jeigu nori dainuoti, turi eiti į sceną ir dainuoti žmonėms, viešinti koncertus, kalbėti apie save, savo muziką ir ne tik. Kartais su savimi labai daug dirbu, įtikinėju save, kad privalau reklamuotis. O man iki šiol tai yra labai neįprasta“, – pridūrė ji.

Spalio mėnesį Aistė planuoja ilgesniam laikui išvažiuoti pakeliauti po Italiją. Be to, išbandys save naujoje srityje.

„Keliauti po Italiją buvo mano sena svajonė. Jei Dievulis iš šio plano nepasijuoks – viskas pavyks. Dar rugsėjį dirbsiu su mažais vaikučiais mokyklėlėje. Be to, vėl planuojame daryti turą per Lietuvą. O dar vienas svarbus dalykas – noriu padėti mokytis dirbti su programomis ir kurti muziką pati. Visada labai norėjau, nors ir yra ką ten veikti, reikia daug kantrybės. Gal jau išvysite mane „Eurovizijoje“ su savo kūrybos daina“, – intrigavo moteris.

Į kitus metus Aistė su savimi nešasi smalsumą, žingeidumą viskam.

„Kaip gražu, kad vaikai moka džiaugtis tais paprastais dalykais. Noriu džiaugtis tuo, ką turiu, dėkoti už tai, vertinti sveikatą. Noriu nepamesti mokėjimo nukreipti blogų minčių į geras, transformuoti jas. Žmogus – kaip gitara – kiekvieną rytą reikia save suderinti teigiamai, gražiai, kad gerai skambėtume“, – pokalbį su naujienų portalu tv3.lt baigė A. Pilvelytė.