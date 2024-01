Aistè pristatė „eurovizinę“ dainą: „Akyse susikaupė ašaros – supratau, kad turime“

Šiandien ji pristatė dainų konkursui skirtą kūrinį „We Will Rule The World“.

„Niekada negalvojau, kad kada nors dalyvausiu „Eurovizijos“ atrankoje, tačiau laiku gimusi didelei scenai skirta daina ir atrankų laikas sutapo. Be to, labai mėgstu avantiūras ir kurti žmonėms šventę“, – apie sprendimą dalyvauti atrankoje pasakoja soul americana muzikos kūrėja ir atlikėja Aistè.

Lietuviai išlaisvėjo

Dainos demo versiją atrankai Aistè išsiuntė paskutinę minutę. Singlas gimė netikėtai, kaip ir dauguma jos dainų, vienos kūrybinės sesijos metu.

„Kurdama niekada nežinau, ko tikėtis. Tačiau, kai pagaunu bangą, kartais pati nustembu, kiek daug magijos yra kūryboje. „We Will Rule The World“ turėjo 10 skirtingų dainos priedainių, kol gimė tas vienintelis. Akyse susikaupė ašaros. Supratau, kad turime dainą“, – „We Will Rule The World“ atsiradimo procesą nupasakojo Aistè.

Aistè yra naujos kartos kūrėja. Ji yra įsitikinusi, kad lietuviai kaip tauta pasikeitė – išlaisvėjo ir pasaulį ėmė matyti šviesesnėmis spalvomis.

„Ciniški ir sarkastiški žmonės kartais kelia tiek daug baimių ir jeigu tiki gėriu, tave vadina naiviu. Esu įsitikinusi, kad pasaulis yra įvairus ir tu pats pasirenki, kurią jo pusę nori matyti. Daina yra apie meile tikinčius žmones, kurie valdys pasaulį“, – „We Will Rule The World“ dainos idėją pasakoja jos autorė.

Aistè – „We Will Rule The World“

Metų proveržis Lietuvoje?

Londone gyvenanti Aistè pernai debiutavo ir Lietuvoje. Taip pat ji pristatė gospelo, psichodelinės ir soul muzikos kupiną debiutinį albumą „The Theory of Everything“ ir surengė daugybę pasirodymų gimtojoje šalyje. Už tai ji nominuota dviejose „M.A.M.A.“ nominantų kategorijose.

„Pastebėjau, kad augimas vyksta daug greičiau, kai nuolat tikrini savo komforto ribas ir bandai jas plėsti. Dainuoju apie laisvę, todėl, manau, jog mano pačios, kaip kūrėjos darbas, yra žinoti, kas ji yra“, – šypsosi dainininkė.

Energinga, plastiška ir balsinga kūrėja neslepia, kad ją labai įkvepia 70-ųjų muzika, o tokios muzikos ikonos kaip Jimi Hendrixas, „Pink Floyd“ ir „The Beatles“ padarė didžiulę įtaką jos kuriamai muzikai.

Užsienio žiniasklaida jau liaupsina lietuvę už jos galingą balsą ir debiutinį albumą.

Vizitine atlikėjos kortele tapo singlas „What‘s Going On“. Aistè pati prodiusuoja savo muziką, kuria choreografiją ir montuoja muzikinius vaizdo klipus.