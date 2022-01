Adele pristato naujieną: pavergs daugybę širdžių

Kaip ir pirmojo singlo „Easy On Me“, taip ir naujausio singlo „Oh My God“ vaizdo klipo filmavimas Adele suvedė su jai jau iš seniau pažįstamu režisieriumi. Tai – Samas Brownas. 2010 m. jis režisavo kito Adele hito „Rolling Into Deep“ vaizdo klipą.

Naujausias jos ir Samo darbas dainai „Oh My God“ savo energija ir dinamika pabrėžia intensyvų dainos toną. Adele dainos žodžiai „...noriu pasilinksminti, nors galbūt tai ir nėra teisinga...“ atsispindi ir naujajame klipe.

Ketvirtasis Adele albumas „30“ šiemet ir toliau karaliauja pasauliniuose muzikos topuose. Šis pernai išleistas ir itin sėkmingas albumas jau tris kartus paskelbtas platininiu JAV ir du kartus – Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Prancūzijoje ir Pietų Korėjoje. Tai yra geriausiai parduodamas 2021 metų albumas ir vienintelis, kurį pernai pavyko parduoti netgi vieno milijono tiražu per išties trumpą laiką. Albumas pasirodė 2021 metų pabaigoje, lapkričio mėnesį, rašoma pranešime spaudai.

Pirmasis albumo singlas „Easy On Me“ jau aštuonias savaites užtikrintai laikosi pirmoje prestižinio „Billboard Hot 100“ muzikos topo vietoje. Oficialus dainos vaizdo klipas „YouTube“ kanale turi jau daugiau nei 223 mln. peržiūrų. Jo autorius – kitas pripažintas režisierius, Kanų kino festivalio „Grand Prix“ laureatas – Xavieras Dolanas. Šis talentingas režisierius kūrė ir Adele superhito „Hello“ vaizdo klipą 2015 m. Abu klipai filmuoti toje pačioje lokacijoje Kvebeke, Kanadoje.

Jau sausio 21 d. Adele pradeda savo pasirodymų „Weekends With Adele“ seriją, kuri vyks legendinėje koncertų erdvėje „The Colosseum of Caesars Palace“ Las Vegase.