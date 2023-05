79-erių aktorius Robertas De Niro atskleidė 7-ojo vaiko vardą: pasidalijo ir nuotrauka

Kiek vėliau paaškėjo ne tik naujagimio lytis, bet ir vardas.

Aktorius dalyvavo Gayle King laidoje „CBS Mornings“, kurios metu prakalbo apie neseniai gimusį vaikelį ir parodė nuotrauką.

Robertas De Niro mergaitės susilaukė su Tiffany Chen, kurią pavadino Gia Chen-De Niro.

Robert De Niro and his partner Tiffany Chen welcomed Gia Virginia Chen-De Niro in early April — and now, she’s making her national TV debut on #CBSMornings. https://t.co/OJJxGcEKlU pic.twitter.com/opiFRpWkRs