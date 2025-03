78-erių Sylvesteris Stallone atvėrė širdį: tiek skausmo dar niekada nejutau

Tai jau antrasis kartas, kai Stallone kuriamame filme pagrindinį vaidmenį atlieka J. Stathamas. Pirmasis jųdviejų bendras darbas „Paskutinė riba“ kinuose pasirodė dar 2013 metais. Dabar superduetas grįžta su nauja istorija.

„Dirbti su tokia komanda yra kiekvieno aktoriaus svajonė. Kalbu ne tik apie Sylvesterį, bet ir apie režisierių Davidą Ayerį, su kuriuo dar visai neseniai drauge kūrėme didžiulio pasisekimo sulaukusį trilerį „Bitininkas“. Kai į vieną vietą susirenka žanro profesionalai, rezultatas niekada nenuvilia“, – intriguoja J. Stathamas.

„Nepaisant viso skausmo ir kančių, kurias rašymas man sukėlė per visą karjerą, esu dėkingas už tai, kur tai mane atvedė. Be viso to nebūtų Rokio legendos, nebūtų ir „Darbininko“. Atkaklumas tikrai atsiperka“, – sako S. Stallone.

REKLAMA

REKLAMA

Filmo su Jasonu Stathamu „Darbininkas“ prodiuseris ir autorius Sylvesteris Stallone

Nors jį mes geriausiai pažįstame kaip veiksmo filmų herojų, pasirodo, jog žvaigždė yra gan produktyvus scenarijų autorius, rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA

„Norite tikėkite, norite netikėkite, bet mano mėgstamiausias užsiėmimas man sukėlė daugiausiai skausmo. Juokinga, bet ne sunkumų kilnojimas ar varginančios treniruotės man kelia kančias, o sėdėjimas ir rašymas. Negimiau rašytoju, niekad nebuvau geras rašytojas, bet atkaklumas atsiperka. Galiausiai taip pildosi mano svajonės“, – atvirauja Holivudo žvaigždė.

Naujasis jo adaptuotas scenarijaus prodiusuotas trileris „Darbininkas“ pasakos apie Levoną Keidą (aktorius Jasonas Stathamas), kuris didesnę dalį gyvenimo praleido specialiosiose pajėgose. Visgi prieš keletą metų, išsiilgęs ramesnio gyvenimo, vyras nutarė mesti tarnybą ir įsidarbino paprastu darbininku.

REKLAMA

REKLAMA

Puikiai sutardamas tiek su kolegomis, tiek su viršininkais, Levonas mėgaujasi sąžiningu darbu ir paprastais gyvenimo malonumais, o per tuos kelerius metus kolegos jam jau spėjo tapti naująja šeima.

Tačiau kai vieną dieną paslaptingai dingsta jo viršininko (kurį vaidina Michaelas Peña) duktė Dženė, Levonas jaučiasi, tarsi kažkas būtų pagrobęs jo paties dukrą. Vyras puikiai žino, kad policija panašioms byloms neturi laiko, tad nutaria tyrimo imtis pats.

Jam teks panaudoti visus ankstesniame gyvenime išmoktus triukus ir patirtį, kad saugiai pargabentų Dženę namo. Ar ši misija pavyks? Sužinosime veiksmo filme „Darbininkas“, kuris į Lietuvos kino ekranus atkeliauja jau šį penktadienį, kovo 28 dieną.

Filmo anonsas: