76-erių Ozzy Osbourne žmona pranešė liūdną žinią

O. Osbourne‘o balsas bus „kaip niekad geras“, kai vasarą grupė vienąkart susirinks vėl pasirodyti kartu scenoje, tačiau jis sunkiai vaikšto dėl Parkinsono ligos.

Legendinis atlikėjas kartu su originaliuoju grupės gitaristu Tonu Iommi liepos 5 d. surengs pasirodymą „Premier“ lygos futbolo klubo „Aston Villa“ 43 tūkst. žiūrovų talpinančiame stadione savo gimtajame Birmingemo mieste.

Gerbėjai sunerimę dėl jo sveikatos

Tačiau nors tikimasi, kad sunkiojo metalo pioneriai mėgausis triumfu pažymėtu sugrįžimu į sceną, Ozzy žmona Sharon sako, kad tai bus išbandymas, rašo dailymail.co.uk.

„The Sun“ ji pasakojo: „Jis labai džiaugiasi, kad grįžta, ir labai jaudinasi dėl to. Parkinsono liga progresuoja. Jos neįmanoma sustabdyti.

Ji paveikia įvairias kūno dalis ir ji paveikė jo kojas. Tačiau jo balsas yra toks pat geras, kaip visada.“

Tikėtina, kad žymiajame šou dalyvaus daugybė žvaigždžių, tačiau Sharon sako, kad reperis Kanye Westas ir jo provokacijomis garsėjanti žmona Bianca Censori nėra laukiami po to, kai reperis be jų leidimo panaudojo „Black Sabbath“ kūrinio „Iron Man“ dalį savo dainoje:

„Ne, anaiptol, jie nelaukiami. Aš nenorėčiau, kad jis būtų kur nors šalia. Ir jo žmona taip pat yra sena k***ė. Ir jos krūtys nutįsę.“

„Black Sabbath“ gerbėjai jau išreiškė susirūpinimą dėl Ozzy sveikatos po to, kai jis paskelbė apie paskutinį grupės koncertą – pirmąjį per 20 metų.

Nors daugelis gerbėjų nekantriai laukia, kol galės įsigyti bilietus, kai kurie pabrėžė nerimaujantys, ar Ozzy turės pakankamai jėgų, kad galėtų koncertuoti.

Ozzy, kurio sveikatos būklė ženkliai suprastėjo nuo jo ir žmonos Sharon sugrįžimo į Jungtinę Karalystę, per pastaruosius penkerius metus atlaikė septynias operacijas, įskaitant ketvirtąją stuburo operaciją, kuri buvo atlikta 2023 m. rugsėjį. Be to, nuo 2003 m. jis serga Parkinsono liga.