76-erių Eltonas Johnas prakalbo apie mirtį: tikisi tik vieno

Laidoje jis pasirodė kartu su kolege Brandi Carlile, reklamuodamas būsimą jų dainą „Who Believes In Angels?“, kuri turėtų pasirodyti balandžio 4 dieną, rašo mirror.co.uk.

Dainuodamas apie savo mirtį – netikėtai sutriko

„Bernie Taupinas (Eltono dainų tekstų autorius) davė man žodžius dainai, kuri vadinasi „When This Whole World Is Done With Me“ (liet. „Kai šiame pasaulyje man nebeliks vietos“), ir aš gana greitai parašiau eilutę (muziką), ir manau, kad tai tikrai graži eilutė“, – prisiminė Eltonas, penktadienio vakarą sėdėdamas ant sofos „The Graham Norton Show“ BBC laidoje.

Jis tęsė: „Ir tada aš pradedu priedainį ir suprantu, kad jis yra apie mano mirtį, mano žlugimą. Kaip 76 metų vyras, kuriuo tuo metu buvau, turėdamas vaikų, vyrą, mirtingumą, galvoji: „Kiek man liko laiko? Kiek laiko? Tikiuosi, kad turiu, daug daugiau, nei iš tiesų turiu“.

„Ir todėl, kai priėjau prie choro ir staiga supratau, kad pradėjau jį dainuoti (ir) 45 minutėms sutrikau. Man tai buvo labai, labai sunki akimirka, – prisipažino jis. – Po 45 minučių, kai mane paguodė, man viskas buvo gerai, bet kitą dieną įrašinėjau... kai dainuoji apie tai, kad tave nuplauna jūra, ir apie savo gyvenimo pabaigą, tai mane nustebino“.

„Tai tikrai graži daina. Kitą dieną viską padariau vienu dubliavimu. Tiesiog atėjau ir vienu metu atlikau jos vokalą ir fortepijoną. O pabaigoje įrašiau pučiamųjų orkestrą, nes man visada patiko pučiamųjų orkestrai, kolchozų orkestrai, nes jų muzika gana liūdna – jos skambesys. Man visada patiko taurės finalas, kai jie grodavo „Abide With Me“, ir aš visada verkdavau, nesvarbu, kiek man buvo metų, nes tai buvo taip gražu“, – pridūrė Eltonas.

Nelaba mėgsta žiūrėti į save

Eltonas Johnas taip pat prisipažino, kad nematė daug retrospektyvinių kadrų, panaudotų singlo vaizdo klipe, nes nelabai mėgsta žiūrėti į save.

Apmąstydamas filmuotą medžiagą jis sakė: „Man nelabai patinka žiūrėti į save ir grįžti į praeitį, bet kai antrą kartą tai žiūrėjau, buvau tikrai sujaudintas“.

„Tai buvo kelionė nuo nelaimės ir šlovės iki apsireiškimo, laimės, šeimos ir vaikų. Tai tokia mano gyvenimo arka, kuri šiek tiek, labai daug nuėjo žemyn, o paskui grįžo atgal, – šmaikštavo jis. – Tai, tai mano gyvenimas, ir aš juo buvau laimingas. Kai kurių kadrų niekada nebuvau matęs“.