75 tūkstančiai balsų už melą? Realybės šou „Mano ID 2025“ nugalėtojas Žymantas atskleidė, kaip apgavo visus

Išskirtiniame interviu, bendraudamas su „Go3“ atstovu Žilvaru Zinkevičiumi, realybės šou „Mano ID 2025“ nugalėtojas Žymantas Dijokas atskleidė kas jam padėjo puikiai perteikti vilkiko vairuotojo tapatybę, kokius iššūkius turėjo įveikti filmavimo metu ir ar dar palaiko romantinius ryšius su kita šou dalyve – Gabriele:

Žymantai, pirmas kartas, kai realybės šou laimi dalyvis su netikra tapatybe. Kokia jūsų tikroji profesija?

Dirbu kelių komunikacijų srityje. Esu automobilių kelių projektuotojas. Mano veiklos sritis – valstybinės reikšmės, rajoniniai keliai, savivaldybių gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takai, apžvalgos aikštelės – paprasčiau sakant viskas, kas susiję su kelių infrastruktūra.

O tai iš kur tokios geros žinios apie vilkikų vairuotojus?

Mano tėtis jau beveik 20 metų yra vilkikų vairuotojas. Nuo mažens vasaromis važinėdavau su juo – Italija, Austrija, visą Europą esame kartu išmaišę. Mačiau, kaip veikia visa šios profesijos sistema – kokie kanalai racijomis bendraujant, kas tos vadinamosios „šaibos“ (red. past. tachografai), maršrutai kaip planuojami ir visa kita.

Mačiau visą „vidinę virtuvę“, tai pasiruošti ir apsimesti šiuo žmogumi buvo gana lengva – man tai artima nuo vaikystės.

Ar buvo akimirkų, kai galbūt pajutote, kad kiti dalyviai gali perprasti sukurtą „legendą“?

Pirmąją sezono pusę visi manimi tikėjo. Klausimų, aišku, būdavo daug – ypač vakarienės metu, kai bandydavo pagauti smulkmenose. Bet visada atsakydavau greitai ir užtikrintai, net negalvodamas. Tik vėliau Rokas po vieno atvirumo vakaro pagavo mane paslydusį – sumaišiau duomenis apie ratus, nes pagalvojau apie ašis ir pasakiau nelyginį skaičių vietoj lyginio. Tada pradėjo manimi abejoti ir net patekau ant „karštosios kėdės“.

Buvo ir kita situacija, kai Gabrielė palikus žinutę ant veidrodžio, pabėgo į gretimo kambario tualetą, tuomet aš pagalvojau, kad krausto mano lagaminus ir ieško vairuotojo teisių, kad įsitikintų ar esu/nesu „fūristas“ (red.past. vilkiko vairuotojas).

Tada stengiausi brautis į tą tualetą ir įsitikinti ar mano piniginė su vairuotojo teisėmis pas ją rankose ir teko žaisti savo žaidimą taip, lyg „prodiuseriai man liepė slėpti dokumentus, kad nebūtų dalyviams per daug lengva sužinoti ar mano tapatybė tikra" (juokiasi balsu).

Kaip jaučiatės dabar, jau pasibaigus šou? Ar pakartoti norėtumėt?

Tikrai taip. Jei dar kada atsirastų proga, dalyvaučiau dar kartą. Tai buvo labai įvairialypė patirtis – pyktis, pavydas, meilė, liūdesys, džiaugsmas... Visko buvo (nutyla).

Meilė buvo ir pražuvo?

Buvo, bet nepražuvo (juokiasi). Ir ta simpatija Gabrielei niekur nedingo – vis dar esame kartu.

Kas šou metu buvo didžiausias iššūkis?

Prisitaikyti prie kitų. Jaučiausi atstumtas, nemėgstamas kitų dalyvių – dažnai man būdavo prikišama, kad kažką darau ne taip. Bandžiau suprasti, prisitaikyti. Galiausiai po pabuvimo ant „karštos kėdės“ supratau, kad nesu jau toks blogas, kaip nuteikinėjo kiti dalyviai – šimtai tūkstančių žiūrovų balsų tai įrodė. Paskui visi „apsišlifavome“ ir buvo lengviau. Būti vienoje vietoje, uždarytiems irgi kartais pasijausdavo...

O kaip su kameromis? Pavyko priprasti prie gyvenimo būti stebimais 24/7?

Pradžioj buvo sunku priprasti. Ypač keista ir nejauku buvo per pirmą susipažinimo vakarą. Bet paskui apsipratau. Netgi kalbėdavau su kamera tarsi su žiūrovu – pasakodavau, ką jaučiu. Tiesiog įsivaizdavau, kad ten – žmogus, kuris mane stebi visąlaik.

Ką galėtumėt pasakyti žiūrovams, kurie vis dar svarsto ar verta pradėti žiūrėti „Mano ID 2025”?

Visi dalyviai skirtingi, visi matė pasaulį iš savo kampo. Buvo visko – nuo nuoširdžių pokalbių iki dramų ir konfliktų. Ne tik, kad sėdėjo, valgė ir gurkšnojo, tad manau šios intrigos bei emocijų „mišrainė“ turėtų vilioti. Laidose, aišku, viskas glausčiau, bet žiūrint 24/7 – vaizdas daug platesnis. Manau, kiekvienas rastų, kas jam įdomu.

Ko konkrečiai pasigedote laidose?

Buvo labai gražių akimirkų, kurios į laidas nepateko – rašteliai ant veidrodžio, jautrūs pokalbiai, šilti prisilietimai. Per paskutines savaites su viena iš dalyvių – Gabriele – užsimezgė labai gražus romantiškas ryšys. Norėtųsi, kad žmonės būtų pamatę ir tą mano pusę – ne tik ką padariau blogo pirmomis dienomis ir konfliktus. Vaikščiojau po vilą ir gėles skyniau, puokštę mylimajai įteikiau... (užsisvajoja).

Ar nemanote, kad jeigu būtų daugiau rodę tik švelniąją pusę, gal ir nugalėtoju netaptumėte?

Sunku pasakyti dabar. Manau, kad žiūrovai vis tiek matė, koks esu. Ir jeigu ne laidose, tai tikrai – per tiesiogines transliacijas. Jie balsavo už nuoširdumą ir tikrumą.

Ar norėtumėt ką nors pasakyti žiūrovams?

Esu be galo dėkingas visiems, kurie mane palaikė. Be jų viso to nebūtų buvę. Ačiū už tikėjimą, už žinutes, už balsus – net ir naktimis. Labai geros emocijos. Man tai labai daug reiškia. Jūs esate priežastis, kodėl šitas nuotykis baigėsi būtent taip.

Ketvirtadienį, liepos 10 d. per „Go3“ televiziją žiūrovų lauks speciali realybės šou „MANO ID 2025“ laida, kurioje bus parodytos visų netikras tapatybes turėjusių dalyvių tikrosios istorijos.