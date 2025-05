57-erių vyras mirė susirgęs žarnyno vėžiu: išdavė 1 simptomas

Davidas pajuto skrandžio ir pilvo skausmus, nuovargį. Tik tuomet nusprendė kreiptis į gydytoją. Tyrimai atskleidė, kad vyras serga pažengusios stadijos žarnyno vėžiu, kuris jau buvo išplitęs į kepenis. Nepaisant greitos medicininės reakcijos, vyras mirė vos po kelių savaičių.

Jo žmona Kate prisimena skaudžias paskutines akimirkas: „Viskas įvyko labai greitai. Prieš tai nebuvo jokių įspėjamųjų ženklų. Kai simptomai pasirodė, per keturias savaites netekome Davido. Jis pats net nespėjo suvokti, kas vyksta.

Nepaisant to, jis išliko stiprus. Buvo be galo sunku pasakyti mūsų sūnui, kad chemoterapija gali nepadėti. Dieną prieš mirtį Davidas sakė, kad tai neteisinga ir jis to nenusipelnė. Jų ryšys su sūnumi Danieliu buvo ypatingas.“

Nors didžiąją gyvenimo dalį Davidas praleido mokydamas kovos menų, paskutiniu metu jis dirbo mūrininku Caistor mieste. Laisvalaikį leido su šeima, užsiėmė džiudžitsu, mėgo gaminti maistą, važinėti dviračiu, domėjosi klasikiniais automobiliais ir roko muzika.

Žarnyno vėžio simptomai: ką svarbu žinoti?

Žarnyno vėžys – viena dažniausių onkologinių ligų pasaulyje. Deja, dažnai ši liga ilgą laiką būna nebyli. Vis dėlto egzistuoja keli pagrindiniai simptomai, kuriems pasireiškus rekomenduojama kuo greičiau kreiptis į gydytoją:

kraujas išmatose, ypač jei jis atsiranda be aiškios priežasties;

pokyčiai tuštinimosi įpročiuose – padažnėjęs noras tuštintis ar vidurių užkietėjimas;

nuolatinis skausmas ar diskomfortas pilvo srityje.

Taip pat galimas pilvo pūtimas, sumažėjęs apetitas, nepaaiškinamas svorio kritimas ar nuolatinis nuovargis.

Nors Davido netektis įvyko prieš kelerius metus, jo istorija vis dar minima kaip įspėjimas: net ir aktyvų, sveikai gyvenantį žmogų liga gali užklupti netikėtai. Kuo anksčiau ji pastebima – tuo didesnė tikimybė išgyventi. Medikai ragina neignoruoti net ir menkiausių organizmo pokyčių – jie gali būti daug svarbesni, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.